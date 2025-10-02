"Isto é Dior?" A tradição do passado encontra a ousadia do futuro no navio pirata de Jonathan Anderson

O Jardim das Tulherias, em Paris, transformou-se para receber a nova era Dior. Luca Guadagnino e Stefano Baisi foram os responsáveis por montar o espaço que recebeu na tarde da passada quarta-feira, 1 de outubro, dezenas de convidados A-List do mundo pop para ver aquilo que o novo diretor criativo da maison, e um dos nomes mais sonantes de jovens talentos da moda, preparou para aquela que é a sua coleção de estreia nas roupas para mulher. Na passarelle, Jonathan Anderson prestou uma homenagem à história da Dior, com releituras de clássicos como o Bar Jacket ou o vestido Junon, mas com a ousadia e o surrealismo que o fez elevar a Loewe à marca de eleição dos famosos e da geração Z, entre inspirações no século XVI, com sportwear e um toque pirata pelo meio com os chapéus de Stephen Jones. Tenta assim dar um novo rumo à casa de moda, sem desapegar da elegância que a fez ser grande: mas não é tão fácil agradar a gregos e troianos.

O filme inicial, realizado pelo documentarista Adam Curtis — mais conhecido pelos trabalhos na BBC e pelo grande teor político — traz cinco minutos da história da Dior em imagens. “Do You Dare to Enter the House Of Dior?”, questiona, ao exibir uma mistura de bastidores da criação das peças, desfiles, momentos icónicos da marca (como Galliano num fato de astronauta), Diana a ser perseguida por paparazzi e cenas de filmes de terror de Marlene Dietrich. Um momento para destacar a herança e legado daqueles que vieram antes de Anderson, da mais recente Maria Grazia Chiuri ao mais longínquo Marc Bohan. O filme foi projetado numa pirâmide invertida, posicionada no centro da passarelle, e que convergia numa caixa no chão — onde a implosão acontece e a mudança surge.