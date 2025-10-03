O Festival Teatro Construção vai juntar em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão, companhias de vários pontos do país ao longo de outubro, para uma programação que se destina a todos os públicos, anunciou a organização.

A 38.ª edição do festival organizado pela Associação Teatro Construção (ATC) começa no sábado e prolonga-se pelos fins de semana até ao final do mês, no Centro Cultural da Juventude, naquela freguesia de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

De acordo com a ATC, em comunicado, no sábado, às 21h30, a companhia Krisalida abre o evento com a encenação de “Ser Português de Norte a Sul”, seguindo-se, uma semana depois, “Sede”, da companhia ASTA, enquanto, no dia 18, compete à Companhia do Chapitô apresentar “Rei Lear”.

No dia 25 de outubro, é a vez de a Companhia da Esquina levar ao palco “A Pérola”.

“O festival encerra no dia 31 de outubro, às 21h30, com um momento especial: o espetáculo ‘Província’, criado por artistas independentes, que marcará o encerramento desta 38.ª edição com uma celebração coletiva das artes performativas”, refere a ATC.

Aos domingos, às 17h00, a programação destina-se às famílias, com “O Velho Ermita”, pela Krisalida, no dia 05, “Um Submarino em Marte”, da Imaginar do Gigante, no dia 12, “Histórias Sem Corantes”, de Tiago Sami Pereira, no dia 19, e “Rei e as Moscas”, do Histórioscopio, no dia 26.

Às sextas-feiras, o programa do festival é para as famílias, com sessões às 10h45 e às 15h00, a começar pelo dia 10 de outubro, com “Cartas d’Abril”, pela CARB — Raia Beira, seguindo-se “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha, e depois “Contos d’OIRO, ContaDOUROs”, pela Filandorra.

Os bilhetes custam seis euros para o público em geral e quatro para sócios da ATC e estudantes. As crianças menores de 10 anos têm entrada gratuita “quando acompanhadas por um adulto com bilhete”.