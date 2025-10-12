Samuel Úria no Coliseu dos Recreios: ser como ele é o que nós queremos

Começámos 15 ainda negligentemente elegantes minutos depois da hora marcada em tons western spaghetti com 1998 e seguimos para o rock nostálgico da globodourizada 2000 A.D.. Em palco, além de Úria e dos seis músicos que o acompanham, impunham-se a presença e as vozes dos 12 ao Todo (que, assim à vista desarmada, são 11), imensas em Canção de Águas Mil e Pedra e Cal. O dono da festa anunciou que não ia guardar as surpresas para o fim e chamou a primeira convidada logo ao quinto tema: Carol, para cantarem em tom íntimo Daqui para Trás, e, depois, recuarem realmente no tempo e saltarem para a alegria rockabilly de Essa Voz. À sétima canção, uma dedicatória especial para alguém, diz Samuel, que já não está entre nós, mas, se estivesse, certamente lhe “teria cravado bilhete para este concerto”:

“Eu quer ser como o Xico da Ladra

Um imortal de rastro humilde e sincero

Ser como o Xico é que eu quero”

E um tipo, que não conheceu o Xico, a pensar na plateia: e ser como o Samuel? Num mundo de estrelas instantâneas, competição insana por se ser o mais “influente”, ser só um tipo porreiro, a contar as suas histórias e fazer as suas canções? Oh, ideia revolucionária.

Já com Margarida Campelo em cena, vai-se mais atrás no tempo, primeiro aos idos de 2009, quando a maioria de nós começou, provavelmente, a ouvir falar de Samuel Úria, indo a Nem lhe Tocava buscar Não Arrastes o meu Caixão; depois, mais atrás, para reinventar Foi Aparecida, dueto de Isabel Campelo, mãe de Margarida, e Paulo de Carvalho. Passada uma pausa algo anti-climática para artilhar o palco para o que ia acontecer a seguir e já tínhamos passado a mais um lote de convidados: Tiago Guillul e restantes Velhas Glórias, para lembrar quem estivesse esquecido de que o homem do dia também é um punk dos duros.