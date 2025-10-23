A Direção-Geral das Artes abriu o concurso limitado para o programa de apoio a projetos da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, no valor de dois milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a instituição, em aviso publicado em Diário da República.

De acordo com a Declaração Anual da Direção-Geral das Artes para 2025, este programa de apoio deveria ter aberto até ao final de setembro, mas a portaria conjunta da tutela da Cultura e das Finanças a autorizar o montante só foi publicada na segunda-feira.

A portaria foi assinada em 12 de setembro pelo secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, mas só em 8 de outubro pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito.

Esta será a segunda edição do programa de apoio a projetos da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), que, num primeiro momento, abrangeu 19 iniciativas de entidades como a Culturgest, o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a Bienal de Cerveira, a Associação Appleton ou o Theatro Circo.

Nesse programa de apoio, que abriu no final de 2023 também com uma dotação de dois milhões de euros, ficaram sem apoio cinco candidaturas.

De acordo com o site da RPAC, a rede pretende afirmar-se como “uma estrutura que reúne toda a criação e produção de arte contemporânea portuguesa e que apoia artistas e criadores, bem como dinamizadores públicos e privados”, para além de se estabelecer como “uma rede potenciadora da divulgação nacional e internacional dos artistas e criadores portugueses e das diferentes coleções públicas e privadas existentes em Portugal”.

Neste momento, é composta por 73 entidades que congregam 82 equipamentos e 52 coleções.

Na segunda e terça-feira, a Direção-Geral das Artes vai promover o segundo encontro da RPAC, em Santo Tirso, durante o qual serão apresentados os projetos apoiados na primeira edição do programa de apoio, assim como esta segunda edição.