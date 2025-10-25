O Gil Vicente igualou esta quinta-feira, provisoriamente, o Sporting no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Alverca por 4-0, na partida inaugural da nona jornada da prova.

O triunfo da formação de Barcelos começou a ser construído logo aos 41 segundos de jogo com um golo de Luís Esteves, e foi confirmado por Santi Garcia, aos 45 minutos, Pablo (51) — que somou o seu sétimo tento na prova e assumiu a liderança da lista de marcadores — e Martin (70).

O Gil Vicente, que jogou reduzido a 10 desde os 74 minutos, devido à expulsão de Luís Esteves, soma 19 pontos, os mesmos que o Sporting, segundo classificado, que no domingo visita o Tondela, enquanto o Alverca, que viu Lincoln falhar uma grande penalidade (79), é 10.º, com 10.