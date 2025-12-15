“All Her Fault”

SkyShowtime, segunda-feira, 15 de dezembro

Minissérie que chega a Portugal em boa altura, mesmo após as nomeações dos Globos de Ouro, onde tem duas, incluído a de Melhor Minissérie. Baseada no romance de 2021 de Andrea Mara, All Her Fault junta Sarah Snook (de Succession), Dakota Fanning, Jake Lacy, Jay Ellis, Abby Elliott e Michael Peña, uma espécie de elenco de luxo da televisão atual, em volta de uma história que envolve uma criança desaparecida. As boas notícias é que All Her Fault não é só isso — e depressa se percebe. É um thriller, sim, mas anda muito em volta do papel da mulher na família e desconstrói bem uns quantos lugares-comuns, explorando o que está errado, e não só, nas dinâmicas familiares mas, sobretudo, nas ideias feitas. Uma adaptação de Megan Gallagher, que tem no currículo a magnífica Wolf, que também realiza alguns dos oito episódios.

“The Creatures Cases”, Capítulo 6

Netflix, segunda-feira, 15 de dezembro

São animais, são detetives e andam por todo o mundo a resolver casos que envolvem, claro, animais. É uma das melhores criações de animação da Netflix para crianças, misturando boas histórias com algum didatismo.

“Os Simpsons”, temporada 37

Disney+, quarta-feira, 17 de dezembro

Ainda há semanas anunciávamos a chegada da temporada 36 de Os Simpsons à Disney+ e esta semana chegam os primeiros episódios da mais recente. Ainda não são todos – porque ainda nem estrearam nos Estados Unidos – mas são suficientes, e bons, para nos manterem atualizados durante as próximas semanas.

“Fallout”, temporada 2

Prime Video, quarta-feira, 17 de dezembro

Fallout estreou-se em estado de graça, depois de The Last Of Us ter mostrado que é possível fazer boas adaptações a partir de videojogos. Fez furor sobretudo graças a dois grandes detalhes: o maravilhoso elenco, encabeçado por Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins; e a capacidade de mostrar um mundo grotesco, imperdoável, com algum humor. Isso existe nos diversos jogos do franchise, isso existe na série de televisão, que não só é uma boa adaptação como, é bem possível, a melhor série pós-apocalíptica da atualidade (e há muito por onde escolher). Tal como em The Last Of Us, aqui o mundo está irreconhecível, não por causa de um vírus, mas de bombas, várias, demasiadas, bombas nucleares. A história acontece no final do século XXIII, duzentos anos depois do apocalipse. O planeta ainda não está sanado e a história não é sobre isso, nem necessariamente sobre os que sobreviveram, mas sobre as dinâmicas classistas que continuam a existir, mesmo com o mundo em cacos. Uma das belezas de Fallout é que o imaginário parte de uma ideia de realidade paralela à nossa, em que o mundo evoluiu de forma diferente depois da Segunda Guerra Mundial. O visual retrofuturista da série – que copia bem os jogos – é uma maravilha e um manual sobre como bem trabalhar. A segunda temporada terá oito episódios, tal como a primeira, que chegarão a um ritmo semanal. Pelo que já vimos, é tão boa como a primeira. O que são boas notícias, porque uma terceira já está no horizonte.

“Matar o Jóquei”

Filmin, quarta-feira, 17 de dezembro

O premiadíssimo filme de Luis Ortega chega agora ao Filmin, uma história algo perturbante que envolve corridas de cavalos, crime e, claro, amor.

“Emily In Paris”, temporada 5

Netflix

Talvez a maior prova de que o tempo passa é que já se vai na quinta temporada de Emily In Paris. Se viu até aqui, não há razão para deixar a coisa a meio. Dizemos a meio porque, ao que parece, não será desta que irá terminar. Ainda haverá muitas histórias desta norte-americana, interpretada por Lily Collins, a explorar as maravilhas da cultura europeia. Se ainda se ri ou diverte com isto, nesta quinta-feira haverá dez novos episódios para ver. Se a existência de uma quinta temporada é uma surpresa, então passe mesmo à frente.

“Counting Crows: Have You Seen Me Lately”

HBO Max, sexta-feira, 19 de dezembro

Um álbum de estreia que correu muito bem— August and Everything After, de 1993 — colocou os Counting Crows nas bocas de toda a gente. Nos 1990s ouviu-se muito a música destes americanos, mas talvez se tenha ouvido de mais sempre a mesma canção. Este documentário da HBO resgata muitas imagens e entrevistas de época para contextualizar e explicar o sucesso desta banda norte-americana.

“Breakdown: 1975”

Netflix, sexta-feira, 19 de dezembro

Proposta interessante da Netflix, uma espécie de ensaio de Morgan Neville que olha para o ano cinematográfico de 1975 e fala de alguns dos filmes que se estrearam nesse ano, como Taxi Driver, de Martin Scorsese, Voando Sobre Um Ninho de Cucos, de Milos Forman, ou Escândalo na TV, de Sidney Lumet. A narração é de Jodie Foster e conta com entrevistas a Martin Scorsese, Ellen Burstyn, Seth Rogen, Peter Biskind, Josh Brolin, Oliver Stone, Bill Gates, entre alguns outros.