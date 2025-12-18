A revisão das medidas para a criação do próprio emprego, a simplificação no acesso ao certificado de incapacidade multiusos e à carta de condução são medidas reclamadas para pessoas com deficiência já entregues ao parlamento e divulgadas esta quinta-feira.

Em dia de discussão parlamentar de vários projetos nesta área, a Federação Portuguesa da Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência e Incapacidade (FORMEM) divulgou um caderno reivindicativo que inclui propostas para formação de cuidadores de pessoas com deficiência, acessibilidade digital e acompanhamento na resolução de problemas quotidianos.

O documento, com 18 pontos, foi aprovado no IV Encontro Nacional de Trabalhadores com Deficiência, em setembro, e elaborado por um grupo de trabalhadores com deficiência, com o apoio da FORMEM, tendo em vista melhorar na inclusão socioprofissional destes cidadãos.

O caderno reivindicativo foi entregue na Assembleia da República e no Instituto Nacional para a Reabilitação, na terça-feira.

“Incluir na agenda política e nas estratégias operacionais os contributos das pessoas com deficiência é valorizar a democracia e promover melhorias concretas para os cidadãos e para a sociedade“, defendeu a FORMEM, em comunicado.

“Segundo os dados do Eurostat, em 2022, 33,4% da população portuguesa apresentava algum tipo de deficiência, pelo que urge dar respostas às preocupações dos cidadãos com deficiência e empoderar o pleno uso dos direitos salvaguardados pela Constituição da República Portuguesa”, referiu a federação, composta por 49 organizações.

No caderno reivindicativo, pede-se maior acessibilidade no acesso à Função Pública, através de exames de acesso adaptados a pessoas com deficiência intelectual ou que têm dificuldade em escrever, assim como uma maior sensibilização das empresas, entre outras medidas.