A fotogaleria acima — que está por ordem cronológica — mostra uma seleção das melhores fotografias que os fotojornalistas que colaboraram em 2025 com o Observador tiraram para ilustrar as notícias, reportagens e entrevistas mais marcantes do ano. Da política à cultura, do desporto à economia, da sociedade ao lifestyle. Mas não só: através das agências de notícias internacionais, como a Reuters e a Getty Images, mostramos também as imagens do que de mais importante aconteceu no mundo.

Em Portugal, o ano ficou marcado por mais umas eleições legislativas, as terceiras em quatro anos. O Governo de Luís Montenegro viu rejeitada, com votos contra de todos os partidos da oposição, à exceção da Iniciativa Liberal, a moção de confiança. Chumbada a moção de confiança, as eleições foram convocadas para o dia 18 de maio e deram a vitória, novamente sem maioria absoluta, à AD liderada por Montenegro. O grande derrotado dessa noite foi o PS que passou a ser a terceira maior força política e Pedro Nuno Santos, que acabou a noite eleitoral a demitir-se do cargo de Secretário-Geral do partido. O Chega de André Ventura voltou a cresceu e passou a ter 60 deputados, tornando-se assim o partido da oposição.

Outro acontecimento que marcou Portugal foi o apagão de 28 de abril. Passavam poucos minutos das 11h30 quando uma falha na rede elétrica ibérica deixou todo o território continental sem eletricidade, afetando também Espanha, Andorra e parte do sul de França. A energia foi sendo reposta de forma faseada ao longo da tarde e noite. As investigações preliminares de peritos europeus apontaram como causa mais provável uma subida de tensão em cascata na rede espanhola, devido a flutuações de energia, levando à desconexão de outras centrais e perda de sincronismo com a rede europeia.

A 3 de setembro de 2025 deu-se, em Lisboa, uma tragédia que teve cobertura mediática internacional. O descarrilamento do Elevador da Glória, provocou 17 mortes e 23 feridos.

No contexto internacional, os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia continuaram apesar de algumas aproximações para tentar alcançar a paz — foi alcançado um cessar-fogo em Gaza e as reuniões entre Trump e Zelensky têm resultado em alguns progressos, mas nenhum em definitivo.

Tiradas um pouco por todo o país e em vários países do globo, as imagens da fotogaleria acima são da autoria dos fotojornalistas André Dias Nobre, Diogo Ventura, Duarte Drago, Filipe Amorim, Francisco Romão Pereira, Hugo Moreira, Igor Martins, João Porfírio, Maria João Gala, Tomás Silva e de fotojornalistas da Agência Lusa, Reuters e Getty Images.