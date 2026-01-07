Joana Vasconcelos inaugura exposição "Venus" em Roma em diálogo com a moda de Valentino

A artista Joana Vasconcelos inaugura a 18 de janeiro a exposição “Venus”, em Roma, num projeto que cruza arte contemporânea e alta-costura, em diálogo com o legado do estilista Valentino, foi anunciado esta quarta-feira.

Promovida pelo espaço cultural PM23, uma iniciativa da Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a exposição decorrerá até 31 de maio no Palácio Mignanelli, junto à Praça de Espanha, no coração da capital italiana, segundo um comunicado divulgado pelo ateliê da artista.

“Venus” reunirá obras icónicas e novas peças, criadas especialmente para os espaços, “propondo um percurso fluido onde arte e alta-costura dialogam em relação direta com a cidade e com a herança estética de Valentino Garavani”.

No centro da mostra irá destacar-se a peça “Valkyrie Venus”, uma obra monumental concebida especificamente para este projeto, que “integra diversos saberes coletivos e práticas artesanais, afirmando a criação artística como força partilhada, viva e transformadora”, descreve a produção.

Para além do PM23, o projeto estende-se ao espaço público romano através de várias instalações, entre as quais “I’ll Be Your Mirror”, “Solitaire” e “Drag Race”.

A instalação de “I’ll Be Your Mirror” marcou o início da primeira parte do projeto urbano em dezembro do ano passado, inaugurada na área envolvente do ‘hub’ cultural PM23.