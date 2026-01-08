Um homem e uma mulher, suspeitos de matarem outra mulher com uma arma de fogo, em janeiro de 2021, no Brasil, foram detidos no distrito de Vila Real, indicou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Os factos ocorreram numa rua do município de Alpercata, no Estado de Minas Gerais, quando os suspeitos se faziam transportar num motociclo e dispararam sobre a vítima, uma mulher, determinando-lhe a morte”, adianta a PJ, em comunicado.

As detenções foram efetuadas por inspetores da PJ do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em cumprimento de dois mandados de detenção internacionais — INTERPOL.

Nesse sentido, a PJ “procedeu à identificação e detenção de um homem e de uma mulher suspeitos da prática de um crime de homicídio, ocorrido a 27 de janeiro de 2021, no Brasil”.

Esta força de investigação criminal acrescenta que os detidos, com 27 e 32 anos, vão ser presentes ao Tribunal da Relação de Guimarães para aplicação de medidas de coação.