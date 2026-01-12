Túnel do Marão encerrado para simulacro a partir das 20h30 desta terça-feira

O túnel do Marão vai estar encerrado ao trânsito nos dois sentidos na noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira devido a um simulacro de acidente da Infraestruturas de Portugal, revelou hoje a Câmara de Vila Real.
O encerramento, que pretende “simular a resposta a um acidente na galeria norte do túnel“, está previsto para terça e quarta-feira, entre as 20h30 e as 04h00, esclarece o município numa publicação na rede social Facebook.
“O município informa que a Infraestruturas de Portugal vai realizar um simulacro na modalidade LIVEX, com mobilização de meios de emergência de diferentes agentes de Proteção Civil, com vista a simular a resposta a um acidente na galeria norte do túnel (sentido Vila Real — Amarante)”, indica a autarquia.
De acordo com a Câmara, a iniciativa configura-se “no quadro do Plano de Emergência Interno, como um cenário de emergência de nível 2”.
Daí a obrigação ao encerramento do Túnel do Marão, nos dois sentidos, acrescenta.
Segundo a autarquia, vão ser implementados desvios de tráfego.
No sentido Porto — Vila Real, “a circulação será garantida por desvio de trânsito a implementar entre o Nó de Ligação ao IP4 e o Nó da Campeã”.
No sentido Vila Real — Porto, a circulação será garantida por desvio de trânsito a implementar entre o Nó da Campeã e o Nó de Ligação ao IP4.
Com cerca de seis quilómetros de extensão, o Túnel do Marão foi inaugurado em 07 de maio de 2016 e abriu ao trânsito no dia a seguir, em 08 de maio.