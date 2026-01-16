O Ministério Publico (MP) acusou de tentativa de homicídio um arguido que atingiu um homem “com diversos golpes”, usando um “objeto semelhante a um canivete”, no Porto, em julho, e requereu a pena acessória de expulsão, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, na página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o MP refere que no dia 13 de junho de 2025, perto das 07h00, na zona das Galerias de Paris “por razões não apuradas, arguido e vítima envolveram-se em confrontos físicos”.

Segundo o MP, durante aqueles confrontos “o arguido atingiu a vítima com diversos golpes no tórax, em particular no peito, usando um objeto semelhante a um canivete”.

“Na sequência desses golpes, a vítima sofreu, entre outros ferimentos, perfuração do coração e pulmões, que a colocaram em perigo de vida”, detalha o texto.

O MP, na segunda-feira, por despacho, acusou o arguido pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, tendo sido requerida, ainda, a aplicação da pena acessória de expulsão.

O arguido aguarda os ulteriores termos do processo sujeito a prisão preventiva.