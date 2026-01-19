O Atl. Madrid recebeu e venceu este domingo o Alavés, por 1-0, na 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, enquanto o Valencia levou a melhor sobre o Getafe, com o mesmo resultado.
No Estádio Metropolitano, os colchoneros dominaram as operações, mas a falta de eficácia ditou que o marcador chegasse em branco ao intervalo, algo que mudou com o golo do ponta de lança norueguês Alexander Sorloth no recomeço da partida, aos 48′.
O resultado manteve-se até ao final e permite ao Atl. Madrid manter o quarto posto da La Liga mas, agora, com os mesmos pontos do terceiro classificado (41), Villarreal, que perdeu no sábado na deslocação ao campo do Bétis (2-0).
Na liderança, com 49 pontos, está o Barcelona, que perdeu esta noite frente à Real Sociedad, e na segunda posição segue o Real Madrid, que ganhou no sábado ao Levante (2-0).
Já o Valencia conseguiu uma importante vitória na visita ao Getafe, por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado pelo defesa José Gayà, aos 84 minutos.
Com os três pontos, a formação valenciana, com os lusos André Almeida no banco e Thierry Correia fora por lesão, saltou dos lugares de despromoção e segue em 17.º com 20 pontos, enquanto o Getafe, que contou com o defesa português Domingos Duarte a titular, é 15.º com 21.