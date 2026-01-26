“Take That”

Netflix, terça-feira, 27 de janeiro

A semana arranca com nostalgia pelos 1990s. Um documentário em três partes dedicado aos Take That, muita imagem de arquivo e êxtase em volta de uma das boy bands britânicas mais marcantes dessa década (provavelmente, esta foi mesmo a mais marcante). O contexto britânico justifica a importância da banda e o padrão que impuseram.

“Terapia Sem Filtros”, temporada 3

Apple TV+, quarta-feira, 28 de janeiro

A sofreguidão de querer que algo seja bom às primeiras cenas, acumulada com a necessidade de estar em cima da “coisa do momento”, para que nada falte no prato, convida ao insucesso das segundas oportunidades na televisão. Isto para dizer que a segunda temporada de Terapia Sem Filtros foi muito melhor do que a primeira. Uma razão simples — e meritória: reconheceu os erros da primeira. Jimmy Laird (Jason Segel) é um terapeuta que resolve começar a fazer terapia ao contrário, isto é, a dizer aos pacientes aquilo que eles não querem ouvir. Não vale a pena falar dos resultados disso, mas vale a pena mencionar uma coisa: é uma boa premissa para vender uma série, mas só isso. A segunda temporada passou a ser outra coisa qualquer e, entre vários detalhes, passou a dar mais importância à personagem de Harrison Ford, Dr. Paul Rhoades, colega de Laird. Estes onze novos episódios que agora chegam são, portanto, uma ótima notícia.

“Wonder Man”

Disney+, quarta-feira, 28 de janeiro

Eis a 17.ª série do Universo Cinematográfico da Marvel e uma que desafia vários princípios do género. Wonder Man não é uma personagem particularmente conhecida e nesta série de oito episódios, que ficarão logo disponíveis (algo raro para séries da Marvel), brinca-se mais à questão “meta” dos super-heróis. Wonder Man é uma espécie de aperitivo para um ano de reset na Marvel. Criada por Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, Wonder Man conta a história de um ator à procura daquele papel que justifique viver em Los Angeles. Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) é obcecado por cinema e pensa de mais sobre o ato de interpretar uma personagem. Quando o conhecemos, as coisas não andam a correr muito bem, até que a oportunidade bate à porta: vão fazer um filme sobre Wonder Man, personagem que venera desde miúdo e que sonhou sempre interpretar. Tudo bem, até se perceber que, se calhar, Simon é mesmo o Wonder Man na vida real. E se assim for? É uma boa ironia em volta da forma como os super heróis têm sido trabalhados e pensados.

“Dupla Perigosa”

Prime Video, quarta-feira, 28 de janeiro

Saudades de um filme em que uma dupla de parceiros se junta para resolver um crime? Jason Momoa e Dave Bautista são meio-irmãos que seguiram carreiras diferentes no exercício da autoridade, um é um polícia, outro é um Navy SEAL. Juntos irão até ao Havai para tentar perceber o que está por detrás da morte do seu pai.

“Incógnito”

Filmin, quinta-feira, 29 de janeiro

Estreia exclusiva do Filmin, depois de ter passado por cá no Festival Queer, Incógnito é a primeira longa-metragem do norte-americano Carmen Emmi. Este thriller policial conta a história de Lucas, um jovem agente policial que trabalha infiltrado em operações para prender homens homossexuais. Até que conhece Andrew e a coisa muda. A história passa-se no final dos anos 1990, em Siracusa, e há muitas semelhanças com o filme A Caça, de William Friedkin. Incógnito foi distinguido pelo Prémio Especial do Júri para Melhor Elenco no Festival de Sundance de 2025.

“Refúgio do Medo”

RTP1, quinta-feira, 29 de janeiro

Coprodução entre Portugal e a Islândia, Refúgio do Medo conta a história de Maria (Maria João Bastos), uma mulher que emigra para uma ilha islandesa à procura de uma vida melhor (longe de um passado de abusos e violência doméstica). Só que, seis meses após a sua chegada, é encontrada morta. Além de Maria João Bastos, fazem parte do elenco Ivo Canelas, Catarina Rebelo, Cleia Almeida, Kristín þóra Haraldsdóttir e Viktor Benóný Benediktsson.

“Bridgerton”, temporada 4

Netflix, quinta-feira, 29 de janeiro

Há (bons) regressos nesta quarta temporada de Bridgerton e, tal como a anterior, haverá dois momentos de estreia, ou seja, dois volumes. Os primeiros quatro episódios estreiam já nesta semana, os restantes quatro só chegarão a 26 de fevereiro. Se ainda está ligado, há motivo para regozijar. Até porque depois desta já estão garantidas mais duas temporadas.

“Vaka”

Prime Video, sexta-feira, 30 de janeiro

Série nórdica, produzida pela Amazon, com uma proposta estranha: e se de repente houvesse uma epidemia que não deixasse as pessoas dormir? É isso que acontece em Estocolmo, com muita gente a sofrer de insónias, e o problema a espalhar-se. Na série segue-se um conjunto de personagens que fazem o que podem para se proteger a si e aos seus. Incluindo um primeiro-ministro.

“The Death Of Bunny Munro”

SkyShowtime, sexta-feira, 30 de janeiro

Minissérie britânica de seis episódios que adapta o romance homónimo de 2009 de Nick Cave. Bunny Munro é interpretado por Matt Smith, um vendedor que parte de viagem com o filho pela zona de Sussex após o suicídio da mulher.