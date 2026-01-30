A escritora Sara Duarte Brandão é a vencedora por unanimidade da segunda edição do Prémio Wook – Novos Autores, com o romance Quem Tem Medo dos Santos da Casa, foi esta quinta-feira anunciado.

A autora tinha já vencido, em 2023, o Prémio Literário Cidade de Almada, na modalidade de Romance, com a mesma obra.

Quem Tem Medo dos Santos da Casa foi publicado no ano passado pelas Publicações D. Quixote/LeYa.

Segundo nota da organização, o romance centra-se na história de Maria Teresa e numa pequena comunidade piscatória, numa narrativa que “cruza habilmente o íntimo e o coletivo, estruturando-se de forma não convencional e revelando um trabalho de linguagem marcado por uma sensibilidade poética, que ilumina o quotidiano”.

O presidente do júri, o escritor e ex-editor Rui Couceiro, realçou “a profundidade, a maturidade e a originalidade da obra”, segundo o mesmo documento.

Sara Duarte Brandão junta este prémio a outras distinções já recebidas, nomeadamente uma menção honrosa no Prémio Glória de Sant’Anna, em 2024, pela obra de poesia Descolonizar o Sujeito Poético, e o Prémio Nortear, em 2018, pelo conto Ver.

Sara Duarte Brandão, nascida no Porto em 1997, é licenciada em Design de Comunicação, mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes e doutoranda em Ciências da Educação.

A vencedora desta 2.ª edição foi cofundadora da Truz Truz Editora, onde é designer e autora.

Segundo o regulamento da primeira edição, o prémio “consiste num galardão que será entregue ao autor premiado”.

O Prémio Wook – Novos Autores foi instituído no ano passado pela livraria online Wook, pertencente ao Grupo Porto Editora.

João Pedro Vala, com a obra Campo Pequeno, foi o vencedor no ano passado.