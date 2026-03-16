“Os Mistérios do Hotel Finse”

Filmin, segunda-feira, 16 de março

Porque gostamos tanto de thrillers televisivos? Porque sabemos ao que vamos, como lá chegamos e porque o olho está suficientemente treinado para não nos cansarmos nem pensarmos muito enquanto os vemos. No fundo, a popularização e persistência do género levou o espectador a uma espécie de redenção. Acresce que a fórmula televisiva não anda muito distante da literária — para o género — e isso faz com que o encosto ainda seja mais confortável. É o caso de Os Mistérios do Hotel Finse, série de quatro episódios, criada por Sara Heldt e Erik Skoldjaerg, uma adaptação do romance 1222 (2013), de Anne Holt, ela que, em tempos, foi consultora do Departamento de Polícia de Oslo, subindo na carreira até chegar a ministra da Justiça da Noruega. A escrita veio depois. Ou seja, esta história muito Agatha Christie vem de alguém com experiência na matéria. Tudo se passa num hotel isolado, que serve de refúgio para os passageiros de um comboio envolvido num acidente. Entre os sobreviventes está uma polícia, que vai ter de meter mãos à obra assim que algumas pessoas começam a ser assassinadas dentro do hotel. Nada mau.

“March Madness”

Disney+, terça-feira, 17 de março

Volta e meia surgem nestes destaques alguns eventos desportivos, apenas por uma razão: para assinalar como o streaming está a tomar conta disto e, um dia, sem nos apercebermos, irá mudar a forma como se vê desporto. Adeus canais especializados? É bem possível, numa realidade muito próxima. March Madness é o nome que se dá aos playoffs do basquetebol universitário norte-americano. Se quer ver algumas estrelas do futuro em ação, este é o sítio. Ao todo serão 134 jogos do torneio da NCAA, basquetebol feminino e masculino, entre esta terça-feira e 7 de abril.

“Mulheres Imperfeitas”

Apple TV+, quarta-feira, 18 de março

Por vezes, a fórmula da Apple TV+ esbarra nas suas próprias limitações. Já se viu isto a acontecer e é uma constatação de que há sempre fragilidades na tentativa de criar bom gosto em géneros que estão um quanto ou tanto esgotados. Mulheres Imperfeitas é, no papel, mais uma adaptação — completamente direcionada para o público feminino, acreditam os responsáveis pela produção —, na lógica drama/thriller, sobre três amigas inseparáveis cujas vidas lhes pregam uma partida e faz questionar passado, presente e futuro. A fórmula? Um homicídio, um mistério em volta do assassino e das razões, três atrizes com créditos dados (Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara), uma criadora com um bom currículo, Annie Weisman, e uma lista de afazeres que faz “check” em todos os itens que tornaram este tipo de thrillers populares. Só que, algures no processo, alguém se esqueceu que isto não é um livro, mas uma série de televisão, e os códigos são ligeiramente diferentes. Temos de ver até ao fim para averiguar do resultado final.

“Invincible”, temporada 4

Prime Video, quarta-feira, 18 de março

O nome de Robert Kirkman ficou popular graças a The Walking Dead. Mas outras das suas (boas) criações também chegou à televisão e é um ótimo caso de persistência e sucesso. Porque não se fala mais nela? Talvez porque é uma série de animação — e assim é mais difícil convencer os adultos “não-geeks”. Invincible conta a história de Mark Grayson, um adolescente normal até descobrir que tem super-poderes, como o seu pai, o Omni-Man, o homem mais poderoso do planeta. O Omni-Man não é um ser deste planeta e, descobre-se na primeira temporada, que as suas intenções não são tão benévolas como somos levados a acreditar inicialmente. A ideia de “matar o pai” é levada a um outro nível em Invincible e a série tem tido o dom de se elevar a cada nova temporada. Esta quarta terá oito episódios. E uma quinta já está no horizonte.

“Os Simpsons”, temporada 37 — parte 2

Disney+, quarta-feira, 18 de março

Se ainda está desse lado a ver Os Simpsons, vai gostar de saber que a segunda parte da última temporada chega esta semana à Disney+. Novos episódios, sempre em linha com o tempo em que vivem. Já não é tão bom como antigamente? Balelas.

“Emergência Radiativa”

Netflix, quarta-feira, 18 de março

Série brasileira, realizada por Fernando Coimbra, inspirada no acidente radiológico em Goiânia, que ocorreu no final dos anos 1980, o maior acidente do género ocorrido no Brasil e o maior do mundo fora de centrais nucleares.

“Fúrias”, temporada 2

Netflix, quarta-feira, 18 de março

A série francesa muito inspirada no universo de Luc Besson está de regresso à Netflix, dois anos depois da sua estreia. Realizado por Cedric Nicolas-Troyan, com Lina El Arabi no papel de Lyna, uma rapariga que procura vingança pela morte do pai e que se vê envolvida numa organização que mete o submundo criminal em ordem.

“STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure”

Netflix, quinta-feira, 19 de março

JoJo’s Bizarre Adventure é uma das mais populares mangas saídas do Japão e STEEL BALL RUN é a sétima história — das nove que existem até ao momento — dentro deste grupo, que começou em finais dos anos 1980 e mistura cultura popular com o sobrenatural. Esta anime segue Johnny Joestar, um jóquei, que agora está paralítico e que quer ganhar uma corrida nos Estados Unidos.

“I, Rosinski”

HBO Max, sexta-feira, 20 de março

Documentário polaco sobre o artista de banda-desenhada e pintor Grzegorz Rosiński, autor de, entre muitas coisas, da série Thorgal. Segue a carreira do artista mas também como, na atualidade, com oitenta anos se prepara para a terminar e ir para uma bem merecida reforma.

“Deadloch”, temporada 2

Prime Video, sexta-feira, 20 de março

Thriller australiano com uma pitada de humor que teve uma boa receção em 2024, aquando da estreia. Está de regresso esta semana para uma nova leva de episódios, continuando a história de duas detetives que investigam crimes na sua localidade.

“Peaky Blinders: The Immortal Man”

Netflix, sexta-feira, 20 de março

Regresso a Birmingham, desta vez em 1940, e à história de Thomas Shelby (Cillian Murphy), agora em formato longa-metragem. A história continua a ser escrita por Steven Knight e a realização a alguém que não é estranho à série, Tom Harper.

“The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel”

Netflix, sexta-feira, 20 de março

Hillel Slovak morreu aos 26 anos, em 1988, mas conta a história de que o seu papel no início da carreira dos Red Hot Chili Peppers foi essencial para a definição do som que os tornou imensamente populares nos anos 1990s. Este documentário da Netflix conta a história desses primeiros dias da banda e do papel de Hillel no grupo.