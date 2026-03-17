O espetáculo “The World of Hans Zimmer”, do músico e compositor Hans Zimmer, é apresentado em Portugal no próximo ano, em maio em Lisboa, anunciou hoje a promotora Everything is New.

A apresentação do espetáculo — sem a presença do músico que lhe dá nome — está marcada para 17 de maio de 2027, na MEO Arena, segundo a promotora, num comunicado hoje divulgado.

“Este é um espetáculo que promete uma viagem pelos maiores e melhores trabalhos dos 40 anos de carreira de Hans Zimmer, numa curadoria realizada pessoalmente pelo compositor alemão”, lê-se no comunicado.

De acordo com Hans Zimmer, citado no comunicado, “The World of Hans Zimmer” revela “muito mais” o lado romântico do compositor, “as peças mais românticas” que compôs.

“É também muito mais centrado na vertente orquestral do meu trabalho e nos solistas extraordinários com quem tive o privilégio de tocar. Quis dar um passo atrás e conceder aos músicos total liberdade para vos entreter e mostrar o quão brilhantes eles são”, disse.

Segundo a promotora, o espetáculo será dirigido “pelo multipremiado pelos prémios Grammy Matt Dunkley”, e contará com “músicos de excelência, com a Orquestra de Odessa & Friends e com o excecional Coro Nairobi Chamber”.

Os bilhetes para “The World of Hans Zimmer”, cujos preços variam entre os 55 e os 310 euros, estarão à venda a partir de quinta-feira, havendo uma pré-venda acessível aos subscritores da ‘newsletter’ da promotora.

Entretanto, Hans Zimmer apresenta-se este ano ao vivo em Lisboa, com dois concertos na MEO Arena, no âmbito da digressão “The Next Level”, nos dias 31 de março e 01 de abril.

De acordo com a Everything is New, “‘The Next Level’ promete um espetáculo completamente novo, com paisagens sonoras eletrónicas inovadoras e uma produção de luzes espetacular que promete superar os espetáculos anteriores de Zimmer”.

O alemão Hans Zimmer nasceu em Frankfurt há 67 anos e entrou no mundo das bandas sonoras para cinema pela mão do compositor Stanley Myers, como recorda a biografia disponível no IMDb.

Em 1988, Zimmer compôs a banda sonora de “Encontro de Irmãos”, de Barry Levinson, obra que veio a conquistar o Óscar na categoria de Melhor Filme e levou a que o compositor recebesse a sua primeira nomeação nos prémios da Academia de Hollywood.

Desde então voltou a ser nomeado pela música de filmes como “O Rei Leão” (1994), “A Barreira Invisível” (1998), “Gladiador”, “Inception” (2010), “Dunkirk” (2017), entre outros, tendo vencido o Óscar pelas composições para “O Rei Leão” e “Duna”.