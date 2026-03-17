O livro de poesia “Entra-se na Casa pelo Pátio”, de Carla Louro, vencedor, por unanimidade, no ano passado, da primeira edição do Prémio de Poesia Nuno Júdice, chega esta terça-feira às livrarias.

Segundo o júri, este é “um livro íntimo, feminino e muito emotivo, embora nunca sentimental, bem como de uma poesia clara, mas não simplista”.

“É importante referir que o texto [de Carla Louro] é de uma extraordinária contenção, sobretudo tendo em conta a sua grande profundidade”, realçou o júri, ao qual presidiu a e editora Maria do Rosário Pedreira, composto por Cecília Andrade, editora das Publicações D. Quixote e dos livros de Nuno Júdice (1949-2024), e pelos autores Ricardo Marques, Filipa Leal e Sandra Mendes.

O júri destacou a originalidade do livro, “onde não faltam analogias e metáforas aparentemente simples, mas que se revelam inesquecíveis e fulgurantes”. Entre elas, “sobressaem as que se relacionam com as linhas, que tão depressa são as linhas do poema ou as linhas dos cadernos em que se escreve como são as linhas de coser”.

Um dos poemas, “Eram 7 da manhã na cozinha”, é dado como exemplo pela editora: “Eram 7 da manhã na cozinha/ no resto da casa não sei/ foi assim que voltei a lembrar-me/ com o outono a entrar na janela/ o cheiro a torradas na casa/ e a manta vermelha nas costas/ raramente me lembro raramente escrevo”

“Um texto de extraordinária contenção, sobretudo tendo em conta a sua grande profundidade. Destacam-se temas como a maternidade, a importância do espaço doméstico e o refúgio da cozinha como lugar de intimidade e criação (num quotidiano tratado sempre sem vulgaridade), o luto, a relação entre as casas e os poemas, entre a construção do texto e a construção da casa”, afirmam as Publicações D. Quixote em comunicado.

“É também um livro sobre a escrita em si mesma, assim homenageando o patrono do prémio, Nuno Júdice”, acrescenta a editora do Grupo LeYa.

Carla Louro nasceu em Santarém, em 1969. É licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada, e trabalha, atualmente, no município de Abrantes. “Entra-se na Casa pelo Pátio” assinala a sua estreia literária.

Há sete anos que Carla Louro pensava reunir os seus poemas num livro, mas só se decidiu a fazê-lo ao ter conhecimento do Prémio de Poesia Nuno Júdice, o qual venceu entre 222 concorrentes.

O livro é apresentado pelo poeta Fernando Pinto do Amaral na próxima sexta-feira, às 19:00, na Livraria Buchholz, em Lisboa.