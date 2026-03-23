A cantora Chappell Roan veio este domingo esclarecer um incidente com a enteada de Jorginho, futebolista do Flamengo, depois de este ter criticado a artista pop pela “atitude extremamente agressiva” por parte de um segurança da cantora, que, segundo o jogador, deixou a sua enteada de 11 anos “em lágrimas”.

Este sábado, o jogador ítalo-brasileiro que joga no Flamengo atirou-se a Chappell Roan nas redes sociais, acusando a artista pop norte-americana de ter posto a enteada do atleta a chorar. A criança de 11 anos é filha de Catherine Harding (atuamente numa relação com o futebolista) e do ator Jude Law.

Segundo Jorginho, a família estava no mesmo hotel em São Paulo, Brasil, que a artista pop, que ia atuar no festival Lollapalooza. Ao ver Chappell Roan a tomar o pequeno-almoço, a criança não terá escondido o entusiasmo, mas terá levado uma reprimenda de um segurança da artista que, segundo o jogador, a deixou em lágrimas. Foi o que relatou numa história no Instagram, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais e na imprensa internacional. Numa publicação em inglês, o jogador descreveu o caso como uma “situação muito perturbadora” e afirmou que a sua filha ficou “extremamente abalada e chorou muito”.

“O pior é que ela (a filha) nem sequer se aproximou dela”, lia-se no texto. “Ela simplesmente passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para se sentar com a mãe. Não disse nada, não pediu nada. O que aconteceu a seguir foi completamente desproporcionado.”

“Um segurança corpulento aproximou-se da mesa delas enquanto ainda tomavam o pequeno-almoço e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha mulher e a minha filha, dizendo que ela não devia permitir que a minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘incomodasse’ outras pessoas. Ele chegou mesmo a dizer que iria apresentar uma queixa contra elas junto do hotel (onde estávamos hospedados), enquanto a minha filha de 11 anos estava ali sentada a chorar.”

“É triste ver este tipo de tratamento vindo daqueles que deveriam compreender a importância dos fãs. No fim de contas, são eles que constroem tudo isto. Espero sinceramente que isto sirva como um momento de reflexão. Ninguém deveria ter de passar por isto, muito menos uma criança”, escreveu ainda.

A publicação correu a internet, levando a que, este domingo, Roan se pronunciasse sobre o incidente, alegando que o segurança envolvido não faz parte da sua equipa. Ainda assim, pediu desculpa à “mãe e à criança”. “Vou apenas contar a minha versão da história, sobre o que aconteceu hoje com uma mãe e uma criança que se envolveram com um segurança que não faz parte da minha equipa de segurança pessoal”, começou por dizer numa história no Instagram. “Eu nem sequer vi uma mulher e uma criança. Ninguém se aproximou de mim. Ninguém me incomodou. Eu estava apenas sentada a tomar o pequeno-almoço no meu hotel, e acho que essas pessoas também estavam hospedadas no hotel”.

“Não pedi ao segurança para se aproximar e falar com essa mãe e essa criança. Não pedi. Elas não vieram ter comigo. Não estavam a fazer nada. É injusto que o segurança simplesmente presuma que alguém não tem boas intenções quando não há motivo para acreditar nisso, porque nem sequer foi tomada qualquer ação”.

“Não odeio as pessoas que são fãs da minha música, nem odeio as crianças. Isso é uma loucura. Peço desculpa à mãe e à criança. Alguém fez uma suposição e, se isso vos deixou desconfortáveis, isso deixa-me muito triste. Não mereciam isso”, disse ainda.

Chapelle Roan já se pronunciou no passado sobre a importância de estabelecer limites claros com os fãs. A artista de 28 anos, vencedora de um Grammy, diz-se muitas vezes “perseguida” em contextos privados. Em 2024, numa série de vídeos no TikTok, criticou os fãs “presunçosos” pelo seu comportamento “assustador”, frisando a necessidade de impor limites.

Prefeito do Rio de Janeiro barra cantora de festival na cidade

Entretanto, Eduardo Cavaliere, prefeito do Rio de Janeiro, também já veio criticar a cantora norte-americana nas redes sociais, dizendo que não deixará que a artista de 28 anos atue no Todo Mundo no Rio, uma série de concertos promovidos pela cidade.

“Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade esta moça, Chappell Roan, jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio!”, escreveu na rede social X. “Duvido que a Shakira faria isso! Aliás, Jorginho, a sua pequena já é convidada de honra da organização em maio!”.