Concertos, recitais e uma ópera comunitária são algumas das propostas incluídas num ciclo artístico que vai transformar Évora, no início de abril, “num espaço de escuta e descoberta”, no âmbito do projeto da Capital Europeia da Cultura.

Em comunicado, a Associação Évora 2027, entidade gestora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, explicou que a cidade vai acolher, de 9 a 12 de abril, a iniciativa intitulada “Levantar Voo”.

Este é segundo ciclo de um projeto mais vasto da programação da CEC, intitulado “Lá nas Árvores”, que já incluiu um primeiro momento, designado como “Sentir a Terra”, em 2025, e que ainda vai culminar com um terceiro momento, “Coexistir, Construindo Futuro”, em 2027.

O “Levantar Voo”, pertencente a este projeto mais vasto liderado pela Universidade de Évora, em parceria com o Projecto DME e a Associação Lisboa Incomum, com direção artística de Ana Telles, vai agora procurar “aprofundar a ligação entre a criação musical contemporânea, o património natural e imaterial do Alentejo, a experimentação artística e as comunidades, abrindo novos horizontes de escuta e participação”, de acordo com a associação.

“Durante quatro dias, Évora transforma-se num espaço de escuta e descoberta, através de ‘workshops’ , concertos, um recital, uma ópera comunitária, performances e outras propostas artísticas, explorando a relação entre a música, o território e a paisagem sonora”, realçou a entidade gestora da capital europeia da cultura em 2027.

A ópera comunitária Coro dos Pequenos Cidadãos, da compositora Mariana Vieira, com direção do maestro Pedro Nascimento, vai ser a primeira iniciativa a ser apresentada ao público, a 9 de abril, no Salão Central Eborense.

Segundo o programa, no dia seguinte, pela manhã, é a vez de a pianista Joana Gama dar a conhecer ao público infantil o projeto “Pássaros e Cogumelos”, no mesmo palco, enquanto, à noite, também naquele espaço, vai ter lugar o recital “Aves do Alentejo em Música”, de Ana Telles e com a participação do biólogo João Rabaça.

O Salão Central Eborense recebe igualmente, no dia 12, o ‘workshop’ e performance “Corpos Sonoros”, baseados na improvisação e liderados pelo compositor eborense Pedro Latas e pelo multi-intrumentista Abdul Moimême.

No mesmo dia, mas ao ar livre, com ponto de encontro no Jardim Público de Évora, o biólogo João Rabaça vai ministrar o ‘workshop’ intitulado “Escutar as Aves e as Árvores”.

“A Flauta de Tamborileiro no Alentejo” é a designação de uma performance colaborativa ao ar livre que também está agendada para dia 12, que vai decorrer na Herdade da Mitra, com o tamborileiro Gustavo Portela e a Associação Pé de Xumbo, bem como um concerto acusmático com Annette Vande Gorne.

Segundo a organização, nos dias 11 e 12 de abril, o coreto do Jardim Público de Évora recebe uma instalação sonora, com peças selecionadas através de uma ‘open call for music’ [chamada ou concurso] internacional, permitindo aos visitantes explorar diferentes paisagens sonoras dentro da cidade.

Todas as atividades têm entrada gratuita, mas a participação nos ‘workshops’ requer inscrição prévia, através dos formulários disponíveis em www.projecto-dme.org, e quem quiser assistir à programação no Salão Central Eborense tem de levantar previamente o bilhete no local.