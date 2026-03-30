“A Mulher Dinamarquesa”

Filmin, segunda-feira, 30 de março 2026

Há muitas séries sobre ex-agentes secretos mas, arriscamos dizer, poucas ou nenhuma como A Mulher Dinamarquesa. Criada pelo cineasta islandês Benedikt Erlingsson, conta a história de uma ex-agente dos serviços secretos dinamarqueses, Ditte Jensen (Trine Dyrholm), que se muda para Reiquiavique à procura de uma vida pacata na reforma. Eis que se dá o twist deste género de série, ao invés do passado vir procurá-la – um clássico —, Ditte torna-se numa vizinha, parte de uma comunidade, muito combativa pelos seus direitos e dos seus novos amigos. Uma comédia, portanto, carregada de ideologia e com uma mentalidade de que o fim justifica os meios. Tal como outras séries recentes estreadas na Filmin, os episódios chegam em momentos separados, três a estrear esta semana, os restantes três no próximo dia 6 de abril.

“Histórias do Desporto: A Morte e a Vida de Lamar Odom”

Netflix, terça-feira, 31 de março 2026

O sol chega e com ele vêm os documentários de desporto da Netflix, nomeadamente esta Histórias do Desporto, recheada de pormenores sórdidos que aconteceram no passado recente, normalmente relacionado com uma equipa ou com um jogador. Desta vez a fava calha a Lamar Odom, que fez uma carreira mais do que digna nos Los Angeles Clippers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, teve uma relação com uma Kardashian (Khloé), com direito ao seu próprio reality show, e um grave problema com substâncias ilícitas. É por aí que este documentário se justifica existir.

“Terças-Feiras de Morte”

Disney+, 31 de março 2026

Lisboa, capital do turismo. Lisboa, capital dos clichés. Muito normal que o audiovisual pense em algumas cidades como estereótipos, várias cidades europeias estão cheias deles no cinema e na televisão, e muitas delas não sobrevivem para lá dessa ideia ficcionada. Contudo, Lisboa tem péssima tendência de ser cidade-postal estanque num passado bidimensional quando olhada do lado de fora. Pior ainda quando esse olhar sobre Lisboa é o mesmo há décadas, seja nos anos 1970, seja hoje. Essa cidade-postal aborrecidíssima serve de cenário para Terças-Feiras de Morte, réplica espanhola pouco inspirada de Homicídios ao Domicílio. Um grupo de turistas espanhóis visita Lisboa e as coisas começam logo tortas quando não ficam hospedados no hotel esperado. Conhecem-se personagens e tudo mais, morre uma no final do primeiro episódio. Os restantes seis episódios seguem o guião de grupo de detetives amadores, interessados em true crime, que investiga um crime, enquanto a série passeia pela cidade-postal que, ao olhar de fora, parece só ter a história Diogo Alves e os Descobrimentos como algo de relevante para explorar num argumento de série em 2026. Que podia ser de 2016, 2006, de 1996, de 1986 ou 1976.

“Dear Killer Nannies: Criado Por Assassinos”

Disney+, quarta-feira, 1 de abril 2026

Uma nova perspetiva à vida de Pablo Escobar, a partir do seu filho, Juampi, que viveu e cresceu com uma vista abastada, mas bastante limitada em termos de liberdade. A série mostra como Juampi, a dado momento, deixa de olhar para o pai como uma figura de bem em Medellín e enfrentar a realidade de que ele é, sobretudo, um criminoso sem escrúpulos.

“Gomorrah — The Origins”

SkyShowtime

Novamente a Camorra, ainda pelas mãos de Roberto Saviano, o jornalista e escritor italiano que se tornou popular graças às histórias e investigações que fez sobre o crime organizado naz zonas de Campania e Nápoles. Nesta história de origens segue-se um miúdo que começa a ficar fascinado pelo mundo do crime.

“Não Esperes Mais”

TVCine+, quinta-feira, 2 de abril 2026

Outra série espanhola a estrear esta semana e mais uma no catálogo dos canais TVCine. Esta é uma história romântica sobre um piloto e uma organizadora de eventos que se cruzam e a coisa dá em paixão. Baseado nos romances de Megan Maxwell.

“XO, Kitty”, temporada 3

Netflix, quinta-feira, 2 de abril 2026

Criada por Jenny Han, que tem uma ou outra coisa a dizer sobre histórias de adolescentes, XO, Kitty é um spin-off da trilogia de filmes To All The Boys (Netflix), que eram adaptações de romances de Han. Aqui conta-se a história de Katherine “Kitty” Song-Covey (Anna Cathcart), que se mudou para Seul para encurtar as distâncias da sua relação à distância. Entretanto, a série já deu muitas voltas, vai na terceira temporada, e é um fenómeno entre os adolescentes.

“Under Salt Marsh”

SkyShowtime, quinta-feira, 2 de abril 2026

Criada por Claire Oakley e com Kelly Reilly no papel principal, Under Salt Marsh chega a Portugal com alguns meses de atrasado, mas a tempo de se perceber se é ou não um dos thrillers britânicos mais interessantes do anos – como se tem dito. Tudo em seis episódios, para começar a ver nesta semana.

“Amigos e Vizinhos”, temporada 2

Apple TV+, sexta-feira, 3 de abril 2026

Uma série que se veste de comédia ligeira com uns pozinhos de drama e que, ao mesmo tempo, é um olhar desolador sobre a sociedade contemporânea, não só sobre os muitos ricos, mas sobre o que o capitalismo oferece quando os dilemas são pessoais e sociais. Ao leme está Jon Hamm, interpreta Andrew Cooper, recentemente divorciado, que perde o trabalho no setor financeiro e tem de arranjar uma fonte alternativa de rendimento: roubar as casas dos amigos e vizinhos. A premissa aligeira o lado negro da série e Hamm dá um ar mais vivaço a Cooper do que seria de esperar. Esta segunda temporada continua lá no alto e apresenta uma abordagem distinta sobre o fascínio constante das séries contemporâneas pelos ricos.