O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, afirmou esta sexta-feira esperar um jogo “muito exigente” frente ao Vitória de Guimarães, sábado, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sublinhando a qualidade do adversário.

“É uma equipa muito bem organizada, com jogadores de grande qualidade em todas as linhas. Não podemos esquecer que já ganharam um troféu este ano [Taça da Liga], o que demonstra bem a sua capacidade e força. Mas, estamos bem preparados e espero um jogo muito exigente e bonito”, referiu o técnico.

O treinador dos vila-condenses destacou ainda a recente evolução do conjunto minhoto, antecipando dificuldades acrescidas para a sua equipa em Guimarães.

“Tiveram um período um pouco irregular, mas penso que nos últimos três jogos voltaram a apresentar boas exibições. Sabemos também o quão intensa é a atmosfera no estádio deles e o quão fortes são em casa”, apontou.

Apesar disso, Silaidopoulos mostrou confiança na resposta da sua equipa, realçando o percurso recente e a capacidade competitiva demonstrada na segunda volta.

“Já mostrámos que somos uma equipa muito competitiva neste tipo de jogos. O nosso objetivo é ir lá, manter o foco no nosso plano, estar muito concentrados desde o início e ser ambiciosos até ao fim”, reiterou.

Com a permanência da equipa na I Liga praticamente assegurada, o técnico grego destacou a importância de terminar a temporada de forma consistente, não apenas em termos pontuais, mas também na construção de bases para o futuro.

“Queremos ser competitivos e terminar a época o mais fortes possível. Queremos acabar bem, não só em termos de desempenho, mas também a criar estabilidade e coesão dentro da equipa, algo que nos ajude a começar melhor a próxima época”, afirmou.

Sobre a evolução do grupo, Silaidopoulos sublinhou a necessidade de consolidar comportamentos e mentalidade, apontando esse fator como determinante para dar um salto qualitativo.

“Para isso, temos de estabilizar o nosso comportamento, a nossa mentalidade e todos os aspetos. Quando o melhor registo são quatro vitórias consecutivas, isso diz alguma coisa. Mostra que somos uma equipa ambiciosa, com qualidade para subir de nível”, considerou.

O treinador do Rio Ave assumiu ainda a ambição de terminar o campeonato na melhor posição possível, encarando os jogos restantes como oportunidades para afirmar essa evolução.

“Os jogos que faltam são exigentes, difíceis, mas também muito motivadores. Queremos terminar o mais acima possível. Essa é a motivação da equipa. E a forma de o fazer é executar bem as pequenas coisas. Sinto que a equipa está a fazê-lo muito bem”, concluiu.

Para esta partida, os vila-condenses apenas não podem contar com o lesionado Brandon Aguilera.

O Rio Ave, 12.º classificado com 34 pontos, joga no sábado em casa do Vitória de Guimarães, oitavo, com 39, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.