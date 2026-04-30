“Sonhos”

Uma rica socialite e filantropa americana, Jennifer (Jessica Chastain) envolve-se com um jovem e talentoso bailarino mexicano, Fernando (Isaac Hernández), que ambiciona viver, trabalhar e chegar à fama nos EUA, mas foi, há anos atrás, expulso do país por ser imigrante ilegal. Jennifer quer ajudar Fernando e estar com ele, mas quer também manter a sua vida privilegiada e cuidadosamente organizada. O mexicano Michel Franco (Nova Ordem) assina este filme sobre as contradições da imigração e a hipocrisia dos liberais americanos ricos, que querem o melhor de dois mundos sem abdicar de nada e tratam os latinos com condescendência paternalista, embora a abordagem distante e fria do realizador, e a ausência de banda sonora, prejudiquem a interação dramática e atenuem a voltagem emocional de Sonhos.

“Damas”

Cláudia Alves imbrica o documentário e a ficção para recordar, em Damas, o grupo de senhoras da alta sociedade que, na I Guerra Mundial, se juntaram para se voluntariar como enfermeiras da Cruz Vermelha e prestarem assistência, em França, aos soldados portugueses feridos e doentes. Estas “Damas Enfermeiras” tiveram que enfrentar vários obstáculos burocráticos e financeiros, e alguma relutância dos governantes da I República, até ali conseguirem instalar um hospital. Recorde-se que na mesma altura surgiram, com objetivos semelhantes, a Cruzada das Mulheres Portuguesas, de mulheres republicanas, fundada por Elzira Dantas Machado, mulher do então Presidente da República, Bernardino Machado, e a Assistência das Portuguesas às Vítimas da Guerra, ligada a mulheres monárquicas e à Igreja Católica.

“O Diabo Veste Prada 2”

David Frankel volta a assinar esta continuação do filme original de 2006, e Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt regressam aos seus papéis originais. Vinte anos depois, e por causa das profundas dramáticas alterações sofridas pelos media tradicionais com o advento da Net e do digital, a prestigiada revista de moda Runway, dirigida pela carismática Miranda Priestly (Streep), está em maus lençóis, após um artigo desleixado ter incendiado as redes sociais. O proprietário nomeia então Andy Sachs (Hathaway), a antiga assistente de Miranda e agora uma jornalista respeitada e premiada (e recém-despedida), como editora de reportagens, para dar mais seriedade e credibilidade ao título. O Diabo Veste Prada 2 foi escolhido como um dos dois filmes da semana do Observador e pode ler a crítica aqui.

“Divina Comédia”

O iraniano Ali Asgari põe em cena, em Divina Comédia, um realizador chamado Barhan (interpretado pelo também cineasta Barhan Ark) e a sua produtora, Sadaf (Sadaf Asgari, sobrinha do realizador e intérprete habitual dos seus filmes), que procuram obter das autoridades a necessária autorização para estrear o seu novo filme. Após esbarrarem nos habituais e exasperantes obstáculos por parte de burocratas e censores do Ministério da Cultura, porque a fita é falada em turco e não em farsi, Barhan e Sadaf decidem então exibi-la clandestinamente. Mas têm que encontrar um sítio, e pessoas de confiança que corram esse risco, o que não vai ser nada fácil. Divina Comédia foi escolhido como um dos dois filmes da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.