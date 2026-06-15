O NOS Alive está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Entre os dias 9 e 11 de julho, a 18.ª edição deste festival, que é já considerado um dos principais festivais de verão da Europa, recebe centenas de artistas, com propostas que vão desde o rock à eletrónica, passando pelo pop e até pelo fado e pelo humor.

O dia 9 de julho conta com Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, A Perfect Circle e Alabama Shakes. No dia 10, já esgotado, será possível ver Foo Fighters, Zara Larsson, Wolf Alice e Skunk Anansie, entre outros. E, no dia 11, o primeiro a esgotar, o destaque vai para Florence + The Machine, Buraka Som Sistema, Lorde e Teddy Swims.

NOS Alive - Rádio Observador e Novo Banco

São esperados cerca de 55 mil festivaleiros por dia e, com a Rádio Observador e o novobanco, pode ser um deles. Como? Basta seguir estes três passos e candidatar-se até dia 6 de julho:

Adapte o refrão de uma música de uma das bandas do cartaz deste ano e inclua o nome de um dos animadores das Manhãs 360 da Rádio Observador — nós ajudamos: Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões, Paulo Ferreira e Bruno Vieira Amaral Afine a voz e grave-se a cantar a sua criação musical Envie a gravação por WhatsApp para o número: 91 002 41 85

Os melhores refrões passam na Rádio Observador… e ganham um dos 5 bilhetes duplos para o dia 11 do NOS Alive. Uma parceria Rádio Observador com o novobanco.

Eis os vencedores do passatempo: