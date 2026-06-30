Elon Musk promoveu um filme banido na Alemanha pelo regulador alemão da indústria audiovisual por “incitar a violência contra a população imigrante“. Trata-se do filme Citizen Vigilante, realizado pelo controverso Uwe Boll e que tem como ator principal o não menos polémico Armie Hammer. Apesar de a exibição do filme ter sido proibida na Alemanha, Reino Unido e Taiwan, o trabalho chegou às salas de cinema norte-americanas no dia 19 de junho.

Para ajudar o filme a ultrapassar as restrições à sua exibição, o CEO da Tesla disponibilizou-o gratuitamente e na íntegra na rede social X entre quinta-feira e domingo. O The Guardian explica que essa privilegiada montra funcionou como estratégia de marketing, aumentando significativamente o interesse pelo filme. “Citizen Vigilante 2 vai ser ainda melhor”, escreveu Musk no antigo Twitter, antecipando uma sequela já prometida pelo realizador.

Citizen Vigilante 2 will be even better https://t.co/rqMaDWJrV1 — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2026

Uwe Boll revelou à revista Variety que Elon Musk contactou pessoas que lhe são próximas para pedir permissão para publicar o filme na rede social X. Apesar da partilha do filme de forma gratuita poder representar uma perda de receita, o realizador alemão consentiu, procurando aproveitar a publicidade que isso poderia trazer ao Citizen Vigilante.

Esse impulso mediático afigurava-se especialmente importante após o filme ter visto negada a permissão para exibição nos cinemas alemães pelo regulador nacional da indústria audiovisual. Uwe Boll considera que a decisão constitui “censura” e conta que recorreu, sem sucesso, da decisão. “Contratei um advogado para apresentar queixa, mas perdemos por seis votos a dois”, disse o alemão.

De maneira contrária, Boll acredita ter criado um “filme político mordaz”: Armie Hammer assume o papel de um empresário norte-americano justiceiro que leva a cabo vários atos violentos contra imigrantes criminosos. Por exemplo, na derradeira cena do filme, o personagem principal executa uma família de quatro imigrantes sírios. O realizador afirma ter encontrado inspiração num caso ocorrido em Hamburgo, em 2016, em que três adolescentes receberam três penas suspensas após terem participado numa violação em grupo.

As críticas não têm sido particularmente simpáticas com o mais recente filme de Uwe Boll — o alemão estará habituado à dureza da opinião publicada visto que é recorrentemente intitulado o “pior realizador de sempre”. Numa crítica publicada na Variety, o Citizen Vigilante é descrito como um “filme de exploração violento, incoerente e moralmente falido” e “tão surpreendentemente mau que quase parece que [o realizador] está a sabotar deliberadamente a sua estrela”.

Antes da intervenção de Musk, o filme já tinha atraído atenção pela escolha do ator principal. Armie Hammer foi alvo de uma tentativa de cancelamento em 2021, quando foi acusado de violação e comportamentos abusivos contra mulheres. Mesmo depois de as autoridades do município de Los Angeles não terem dado seguimento às acusações criminais, o norte-americano voltou a assumir papéis de destaque no cinema. Por esta altura, também surgiram acusações de que praticava canibalismo, algo que negou publicamente.