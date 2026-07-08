A peça La Distance (A Distância), a mais recente criação do dramaturgo e encenador português Tiago Rodrigues, vai mostrar-se de 10 a 20 de setembro, na Culturgest, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda.

Estreada e produzida pelo Festival d’Avignon, La Distance é “uma miniatura perdida na vastidão do cosmos”, pode ler-se no comunicado da Culturgest, que anunciou esta quarta-feira a programação de setembro a janeiro do próximo ano. Num “cenário distópico”, Rodrigues “explora as consequências das escolhas individuais e a comunicação entre gerações, imaginando o diálogo entre dois mundos em órbita através de chamadas de longa distância”, continua o texto.

“A ideia é um pai que fica no planeta Terra em 2077, um planeta cada vez mais precário por causa do aquecimento global, por causa dos conflitos, e uma filha que partiu para Marte na esperança de inventar uma nova humanidade, de deixar para trás toda essa história que ela considera de erros atrás de erros da humanidade e tentar começar de novo em Marte numa aventura de colonização de outro planeta”, explicou o encenador português ao Observador, em julho passado, aquando da estreia em Avignon.

Christophe Raynaud de Lage

O espetáculo La Distance é falado em francês e conta com apenas dois atores: Alison Dechamps e Adama Diop, que já havia colaborado com Tiago Rodrigues na sua versão de O Cerejal (2021), de Tcheckov. A cenografia é de Fernando Ribeiro, o figurino de José António Tenente, a luz de Rui Monteiro e a música de Pedro Costa. No ano passado, o texto da peça foi editado em livro pela editora francesa Les Solitaires Intempestifs, que já publicara outras peças da autoria de Tiago Rodrigues, como Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, Sopro, By Heart, Na Medida do Impossível e Coro dos Amantes.

Vencedor do Prémio Pessoa 2019, Tiago Rodrigues é encenador, dramaturgo, ator e produtor teatral, tendo fundado com Magda Bizarro o projecto Mundo Perfeito. Foi diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II de 2014 até 2021. É, desde setembro de 2022, diretor do Festival d’Avignon, tornando-se o primeiro diretor estrangeiro na história do prestigiado festival de teatro francês — em outubro foi reconduzido no cargo, num mandato que termina em 2030.

Notícia atualizada às 12h com a indicação da venda de bilhetes