Tiago Rodrigues: "Quando inventamos histórias de um futuro pessimista temos muita vontade de estar errados"

Em pleno Festival de Avignon, conseguir alguns minutos com Tiago Rodrigues é um desafio. O encenador e dramaturgo português e diretor artístico de um dos mais importantes festivais de teatro do mundo trabalha a todo o gás numa 79.ª edição com dezenas de espetáculos que atraem todas as atenções naquela cidade francesa, vestida de cartazes e folhetins por estes dias.

No meio de uma intensa operação nos bastidores, Rodrigues reflete sobre a edição presente e antecipa o futuro: admite o desejo de ser reconduzido num novo mandato, que termina no próximo ano, e desvenda que o português ainda não será a língua convidada da edição de 2026.

Em entrevista ao Observador, o diretor do Festival de Avignon alerta para a importância do respeito pela diferença artística, um “código genético” do certame (que decorre até dia 26) que levou, por exemplo, a reações polarizantes ao espetáculo NÔT, de Marlene Monteiro Freitas, da coreógrafa cabo-verdiana há muito radicada em Portugal, o escolhido para inaugurar o festival na Cour d’Honneur do Palácio dos Papas.

Fala também, sobre o sucesso de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas — cujas novas récitas em Portugal se esgotaram em pouco mais de uma hora (haverá mais datas pelo país, promete) — e do carácter premonitório que apontam às suas criações, levantando o véu sobre La Distance, a mais recente peça que acaba de se estrear em Avingon e que chegará Portugal. “Não tenho nenhuma pretensão de estar a fazer profecias ou a anunciar o que vai acontecer”, confessa sobre o espetáculo que imagina uma distopia em que os habitantes da Terra vivem em condições precárias devido ao aquecimento global. “Não quero que o que estou a anunciar aconteça. O que preciso é de me projetar numa espécie de pessimismo do futuro para tentar que eu próprio e nós guardemos algum otimismo no presente e percebamos que é preciso agir.”

“Num mundo em que os autoritarismos semeiam a guerra, ameaçam as democracias, negam a emergência climática e obscurecem qualquer ideia de futuro, aproveitemos cada instante que passamos juntos para imaginar novas vias”, escrevia no editorial desta edição do festival. Qual é o papel do teatro, e do Festival de Avignon em particular, diante desses desafios?

O Festival de Avignon tem uma responsabilidade histórica porque tem uma história. Desde 1947 e da sua fundação pelo encenador Jean Vilar, é um festival que tem contribuído para a coesão social, através da promoção da diferença. O que é que isso quer dizer? Propomos às pessoas uma experiência coletiva face a espetáculos de teatro, de dança, de outras disciplinas e depois as pessoas debatem e isso evita que se batam. Debatem porque percebem que a diferença de opiniões sobre uma mesma criação artística é uma diferença que é rica, que é fértil, que é democrática. Tomamos muito a sério essa missão porque é a história do festival, é o seu código genético, mas também porque temos a consciência que hoje estamos numa sociedade de novo muito polarizada, com grandes clivagens, com uma grande simplificação do discurso, em que parece que só há duas formas de ver o mundo sobre muitos assuntos e que essas formas são irreconciliáveis e que não há diálogo possível. Vemos como o espaço mediático, o espaço de discurso político contribuem também para essa simplificação. Seja porque há pouco tempo para discutir as coisas, seja porque não estamos propriamente a formar opinião e a debater, mas estamos a tentar convencer e a fazer propaganda, seja para ganhar eleições, seja para ter lucro, seja independentemente da organização ou das figuras públicas que o fazem. E achamos que preservar um espaço em que a diferença é bem-vinda.

No Festival de Avignon, a diferença artística — mas também a diferença cultural, a diferença linguística, a diferença de origens, a diferença de credos, de convicções — é bem-vinda e é uma fonte de riqueza e de debate. Parece-me que é estar à altura da partitura histórica do Festival, que tem de ser interpretada sempre e renovada e reinventada, mas que existe, que é a sua história de quase 80 anos, e ao mesmo tempo mais necessária do que nunca hoje. O que propomos ao público é precisamente isso: uma grande diversidade de espetáculos, ao ponto de haver espetáculos que parecem quase nos antípodas uns dos outros. Nessa grande diversidade de espetáculos o público pode encontrar os espetáculos que mais lhes toca, mas também os espetáculos sobre os quais fica perplexo, sobre os quais coloca questões, que pode não gostar, mas que suscitam debate, que dividem o público.