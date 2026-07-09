Locarno 2026: Basil da Cunha na competição, Edgar Pêra fora de concurso

Edgar Pêra também regressa ao Ticino: guerrilha cinematográfica nos anos das FP-25

Guerrilha no Asfalto é uma ficção ancorada na realidade sobre um “tempo utópico da democracia portuguesa” — desde logo pela base no livro homónimo de 1992, Guerrilha no Asfalto – As FP25 e o Tempo Português, de Manuel Ricardo Sousa — mas, conhecendo a obra de Edgar Pêra, não é de esperar qualquer tipo de abordagem convencional, independentemente da fonte. O que se sabe? Que decorre no início dos anos 80, partindo de um estudante envolvido numa organização radical e que acaba linchado pela população após assaltar um banco (é curiosa esta coincidência do assalto ao banco com o filme de Basil), ainda que o filme oscile entre a tragédia, a comédia e a sátira destas guerrilhas e dos episódios em que se envolveram.

Segundo a nota que nos enviou a produção (o filme resulta de uma nova colaboração entre Edgar Pêra e a Bando à Parte, de Rodrigo Areias), Guerrilha no Asfalto é uma tragicomédia meta-cinematográfica “que desfoca as linhas entre o idealismo político e o cinematográfico, acompanhando a desastrosa história de uma célula de guerrilha amadora dos anos 1980 e o caótica tentativa de a transformar em filme nos anos 1990.” Na verdade, Edgar Pêra “já anda a fazer este filme há 40 anos”, contou ao Observador Rodrigo Areias, “e a história desta ficção também documenta essa tentativa, o processo de fazer cinema em Portugal e a dificuldade que isso implica. O filme tem muitas camadas, entre a História e a própria vivência dele, enquanto pessoa e artista. Há material de arquivo dos anos 80 e 90 filmado pelo Edgar e cruzado com uma rodagem de ficção muito recente, com actores, personagens e cenas de acção.” No elenco estão Victoria Guerra, Ana Bustorff, Nuno Nolasco, Nuno Preto, Ivo bastos, Albano Jerónimo e Miguel Borges, entre outros (e aparições de Terence McKenna, que Pêra filmou várias vezes ao longo do seu percurso.)

“Quisemos fazer um filme punk a partir daquele livro”, rematou Areias, “cujos direitos para uma adaptação cinematográfica eu comprei há vários anos. Como filme punk que é, o Edgar e eu chegámos então a um acordo para não ultrapassarmos os 77 minutos de duração, em rima com o ano de 1977 e o lançamento do Never Mind the Bollocks, dos Sex Pistols. No fundo, o Edgar vai fazer uma transferência do princípio da guerrilha política do Portugal pós-democrático para a guerrilha cinematográfica que, pelo seu trabalho, ele mantém viva até hoje.”

“E tem inteligência artificial?” — perguntámos a Areias, sabendo do interesse pioneiro de Pêra no assunto? “Claro que tem. Coisas doidas. E com muita piada. Juntam-se ao 35mm, ao 16mm, ao Super 8, ao HI-8 e às câmaras de telemóvel. Tudo o que possas imaginar!”