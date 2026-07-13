Cerca de 15 mil pessoas são esperadas na edição deste ano do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), iniciativa que conta com mais de 40 concertos e atividades, divulgou esta segunda-feira a organização.

Em comunicado, a associação promotora do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), Marvão Music, indica que o evento vai decorrer entre os dias 24 de julho e 2 de agosto.

Segundo os promotores, o FIMM volta a ser dirigido pelo violinista e regente Christoph Poppen e pela soprano Juliane Banse, contando com a participação de “mais de 320 músicos e artistas”.

A 12.º edição do FIMM vai reunir músicos provenientes de diversos países, como Alemanha, Austrália, Áustria, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos da América, Hong Kong, Israel, Países Baixos, Portugal, Rússia, Sérvia, entre outros.

O festival conta este ano com um programa baseado em “diferentes formatos e dimensões”, desde concertos orquestrais e música de câmara a recitais, projetos corais e concertos noturnos.

“Ao longo do festival, as igrejas, o pátio do Castelo de Marvão, a cisterna do castelo e a Cidade Romana de Ammaia transformam-se em espaços de encontro entre património, paisagem e música”, lê-se no comunicado.

A estreia europeia de Time (in-)Linear, da compositora Alice Yeung, natural de Hong Kong, a evocação do 50.º aniversário da morte do compositor britânico Benjamin Britten e um concerto dedicado à obra do compositor coreano Isang Yun são alguns dos destaques da edição deste ano.

Paralelamente ao programa musical, o festival promove visitas guiadas, aulas de desenho, atividades para crianças, instalações artísticas e uma nova edição do Coro do Festival de Marvão, dirigido pelo maestro Pedro Teixeira.

A gala de abertura do FIMM está agendada para o dia 24 deste mês, decorrendo o evento no Castelo de Marvão, a partir das 19h30.

A Marvão Music, associação sem fins lucrativos reconhecida em 2021 com o Estatuto de Utilidade Pública, conta com o apoio de vários parceiros entre os quais o Banco BPI, a Fundação la Caixa e a fundação alemã Anja Fichte, entre outros.

O FIMM conta também com o alto patrocínio do Presidente da República.