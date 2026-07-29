Os BTS decidiram não apresentar candidaturas à edição 69 dos Grammy Awards, cuja cerimónia está marcada para 7 de fevereiro de 2027. A decisão do grupo de K-pop, anunciada esta quarta-feira, tem sido amplamente interpretada como uma forma de protesto contra uma nova categoria dedicada à música pop asiática criada pela Recording Academy, segundo o The Korea Times.

“Decidimos não nos candidatar aos Grammy este ano”, afirmou o grupo de K-pop num comunicado em coreano, partilhado no Instagram por todos os sete membros — RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jungkook e Jimin. “Espero que a música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma. Agradecemos à Army [comunidade de fãs dos BTS] e a todos os que sempre estiveram ao nosso lado”.

Instagram/ @jin

A Recording Academy, a entidade responsável pela atribuição dos prémios mais prestigiados da indústria musical, anunciou que iria criar a categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática em junho, como parte de um conjunto de cinco novas nomeações que estreiam na 69.ª edição dos Grammy.

“Esta categoria reconhece a excelência artística em performances de música pop asiática originárias ou amplamente reconhecidas nos mercados asiáticos, incluindo, entre outros, K-pop, J-pop e C-pop, com uma utilização significativa de uma ou mais línguas asiáticas. Os prémios são atribuídos ao(s) artista(s) intérprete(s)”, lê-se no site da Recording Academy.

Segundo as regras e diretrizes da próxima edição dos Grammy, uma mesma canção apenas pode ser inscrita numa categoria de performance, de acordo com a CNN. Na prática, isto significa que, caso os BTS candidatassem um tema à nova categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática, ficariam impedidos de o submeter também à categoria de Melhor Performance Pop de Duo/Grupo, e vice-versa.

A nova categoria gerou críticas de alguns fãs, que a consideram uma forma de segregação capaz de afastar os artistas asiáticos das categorias mais prestigiadas dos prémios. “Sinto que é uma forma de manter os BTS fora das categorias principais e mais prestigiadas”, disse um fã em declarações à emissora.

Os BTS acumulam vários prémios ao longo da carreira. O grupo de K-pop venceu por cinco vezes consecutivas o prémio de Melhor Artista Social nos Billboard Music Awards (BBMA), entre 2017 e 2021, foi nomeado para Artista do Ano nos American Music Awards em 2021 e 2026. Apesar do sucesso, os BTS nunca conquistaram um Grammy, embora tenham recebido três nomeações consecutivas na categoria de Melhor Performance Pop de Duo/Grupo, entre 2021 e 2023.

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