“Her Private Hell”

Realizador de filmes tão díspares e também controversos como Pusher, Drive-Duplo Risco ou Demónio de Néon, o dinamarquês Nicolas Winding Refn propõe agora, em Her Private Hell, que passou fora de competição no Festival de Cannes deste ano, uma fita que aglomera o thriller, o terror e a ficção científica. Sophie Thatcher interpreta uma rapariga atormentada que, numa metrópole futurista envolvida num estranho nevoeiro e por onde anda à solta um misterioso assassino em série, procura o pai desaparecido, travando conhecimento com um militar americano (Charles Melton) colocado no Japão e que quer resgatar a filha das profundezas do Inferno. Dougray Scott e Havana Rose Liu também estão no elenco de Her Private Hell.

“Nova ’78”

Co-assinado por Aaron Brookner e Rodrigo Areias, este filme é composto por material inédito filmado em 16mm pelo falecido Howard Brookner, tio daquele, e considerado perdido durante muito tempo, e que foi recuperado pelo sobrinho. Nova’78 regista a Nova Convention realizada entre 30 de novembro e 2 de dezembro de 1978, em Nova Iorque, uma homenagem ao escritor e artista William S. Burroughs, e que juntou em palco nomes da contracultura, do rock, da vanguarda e da geração Beat como Patti Smith, Allen Ginsberg, Philip Glass, Frank Zappa, Laurie Anderson ou Timothy Leary, numa espécie de convenção informal da cena artístico-contestatária alternativa americana. Algo ficou desse tempo, mas muito datou, também.

“Sophia Setembro de 1963”

Vanessa Duarte e Hugo Pereira seguiram, em 2023, a viagem de carro de oito mil quilómetros até à Grécia feita em setembro de 1963 por Sophia de Mello Breyner, Agustina Bessa-Luís e o seu marido, Alberto Luís, e rodaram este documentário onde recorrem a poemas e excertos do diário daquela em que deixou registadas as suas impressões do país, da jornada e dos muitos testemunhos da civilização grega clássica que a influenciaram. A ideia por trás de Sophia Setembro de 1963 é curiosa, embora o casal de cineastas não apresente um ponto de vista significativo, um comentário particularmente interessante nem revelações especiais sobre a jornada do trio nesse distante Verão, ou sobre a Grécia de então e de hoje.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia”

Realizado por Destin Daniel Cretton, o novo filme da saga Homem-Aranha encontra o super-herói interpretado por Tom Holland a dedicar-se intensamente ao combate ao crime em Nova Iorque. Mas Peter Parker está agora sozinho e sem vida social, após no filme anterior todas as memórias da sua identidade secreta terem sido apagadas, a seu pedido, pelo Doutor Estranho, o que significa que perdeu o amor de MJ (Zendaya) e a amizade de Ned Leeds (Jacob Batalon). Entretanto, o Homem-Aranha vai ter que enfrentar uma ameaça invisível e dotada de temíveis poderes telepáticos. Homem-Aranha: Um Novo Dia foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.