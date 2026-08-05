O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quarta-feira para laranja os avisos para quinta-feira relativos a precipitação e trovoada nos grupos Oriental e Central dos Açores.

Assim, no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, vigora das 00h00 (1h de Lisboa) às 21h, havendo um outro aviso amarelo (o menos grave) para o vento, válido no mesmo período.

No grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso laranja para precipitação vigora das 21h desta quarta-feira até às 12h de quinta-feira, o mesmo período do nível amarelo relativo a vento.

Segundo uma nota do IPMA, a aproximação e passagem de “linhas de instabilidade, associadas a uma depressão centrada muito próxima da região, deverão provocar um agravamento significativo do estado do tempo a partir do fim do dia de hoje”.

Poderão ocorrer rajadas de vento localmente fortes, podendo atingir os 100 quilómetros por hora, de direção variável, em ambos os grupos.

Prevê-se uma melhoria gradual das condições meteorológicas ao longo do dia de quinta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.