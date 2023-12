Quando chegou a Madrid vindo do B. Dortmund, na sequência de mais uma corrida em que o Liverpool foi o último obstáculo a ultrapassar, Jude Bellingham, acabado de fazer 20 anos, era quase um reflexo do “quase”. Não era o jogador mais disputado do mercado mas “quase”. Não era a maior promessa do futebol europeu no verão mas “quase”. Não era o verdadeiro símbolo que o clube parecia procurar mas “quase”. Tudo à luz, claro, de Kylian Mbappé. Depois de uma revolução tranquila que foi alterando as feições do plantel sem perder essa principal característica de ser competitivo em contexto europeu, e entre toda a renovação de um Santiago Bernabéu que se tornou o melhor e mais evoluído recinto desportivo no futebol (com tudo o que isso traz de receitas para amortizar o investimento), tudo parecia montado para receber a coqueluche francesa que iria coroar o início de uma nova era. Quando a chegada parecia uma mera questão de tempo, tudo ruiu.

