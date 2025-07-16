Pinto Luz liga imigração ao aumento dos problemas na Habitação. Governo não consegue "travar" problemas criados pelo PS num ano

“Pedir a um Governo que num ano trave com a mão, ou com políticas públicas, um comboio com dez anos de desinvestimento total em Habitação e uma política de imigração desregulada completamente” não é possível, prossegue Pinto Luz, dizendo que “não é possível desligar Habitação de imigração”.

O ministro diz que o PS não respondeu ao aumento de população que precisava de casa e que este Governo fará o maior plano de investimento público em Habitação.

Pinto Luz rejeita que seja evidente que o acesso à Habitação esteja mais difícil e que haja um falhanço do Governo: o choque da oferta “demora tempo”. Volta a frisar que o Executivo “herdou a proclamação de construir 26 mil casas, só tendo dinheiro para construir 16 mil”, e teve de investir mais 800 milhões de euros.

Além disso, as casas prometidas pelo PS não estavam “nem perto” de serem construídas. Este ano foram entregues mais de 10 mil casas, regista, frisando que Pedro Nuno Santos reclamou a iniciativa dessa construção (só seis mil seriam do tempo de Pedro Nuno como ministro, diz).

Pinto Luz acrescenta que nenhum dos apoios previstos estava a funcionar e que o Porta65 estará “em dia” neste mês. “Havia desgovernação socialista e estamos a pôr a casa em ordem, estamos a pôr a casa em ordem”, explica, admitindo que durante algum tempo “os preços vão continuar a subir”. Ainda assim, não acredita que essa trajetória de aumento continue até 2030, diz, lembrando exemplos da lei dos solos à disponibilização de imóveis do Estado ou aos benefícios fiscais para habitação mais barata para argumentar que ajudarão a mexer, nesse sentido, o mercado.

O ministro diz ainda que a AD está no centro do Parlamento, onde “gosta de estar”, e que não se verga aos extremismos nem tem no Chega um parceiro preferencial.