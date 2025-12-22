E por hoje é tudo neste liveblog! FC Porto venceu em Alverca por 3-0 com golos de Borja Sainz (dois) e Alan Varela, reforçando a liderança do Campeonato. A esta hora joga o Benfica na Luz com o Famalicão, com vantagem dos encarnados ao intervalo. Voltamos amanhã para o último encontro da 15.ª jornada, com a deslocação do Sporting a Guimarães. Até lá, boa noite!