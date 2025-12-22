Momentos-chave
- Final do jogo! 0-3 para o FC Porto
- Golo do FC Porto! 0-3 por Borja Sainz
- William Gomes acerta na trave
- Golo do FC Porto! 0-2 por Alan Varela
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-1 para o FC Porto
- Golo do FC Porto! 0-1 por Borja Sainz
- E rola a bola, início do jogo
- Francesco Farioli faz seis alterações na equipa inicial
- Onze inicial do FC Porto
- Custódio Castro faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Alverca
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo neste liveblog! FC Porto venceu em Alverca por 3-0 com golos de Borja Sainz (dois) e Alan Varela, reforçando a liderança do Campeonato. A esta hora joga o Benfica na Luz com o Famalicão, com vantagem dos encarnados ao intervalo. Voltamos amanhã para o último encontro da 15.ª jornada, com a deslocação do Sporting a Guimarães. Até lá, boa noite!
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Farioli consegue melhor registo de vitórias fora em 30 anos entre outros recordes: eis o melhor FC Porto do século
FC Porto teve sétimo triunfo seguido na Liga, oitava vitória consecutiva fora, igualou segundo melhor registo de sempre à 15.ª ronda e colocou Farioli atrás de Artur Jorge, Oliveira e… Villas-Boas.
Farioli consegue melhor registo de vitórias fora em 30 anos entre outros recordes: eis o melhor FC Porto do século
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Borja Sainz foi o MVP do jogo
Borja Sainz, que bisou, foi o MVP da Liga e em termos estatísticos no triunfo do FC Porto em Alverca
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️
◉ BORJA SAINZ ???????? abriu e fechou o marcador, com um bis que até podia ter sido hat-trick (invalidado) mas que fechou com um golaço a confirmar os predicados que já trazia de Inglaterra, nos disparos de meia distância ⭐️
◉ Todos os… pic.twitter.com/4uWEmcD3mT
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025
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Ninguém fica sozinho em casa com esta velocidade furiosa de Sainz (a crónica do Alverca-FC Porto)
Diogo Costa mostrou o que é ser guarda-redes de grande, Mora teve o habitual toque de génio, a máquina de Farioli voltou a carburar em Alverca à velocidade de um Borja Sainz letal na hora certa (0-3).
Ninguém fica sozinho em casa com esta velocidade furiosa de Sainz (a crónica do Alverca-FC Porto)
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O resumo do jogo, em números
FC Porto dominou em todos os capítulos do jogo e acabou por ganhar de forma tranquila em Alverca
⚽️ FINAL ✅
???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️
◉ Líder goleia a sul, com a competência habitual
◉ Borja Sainz abriu e fechou o marcador, o segundo um golaço
◉ Apesar do resultado o esconder, os ribatejanos criaram perigo mas aí sobrou o "muro" Diogo Costa
◉ Todos os ratings e stats… pic.twitter.com/BcAcpZqITs
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025
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Final do jogo! 0-3 para o FC Porto
Final do jogo em Alverca! FC Porto vence por 3-0 com bis de Borja Sainz e reforça liderança da Liga antes do Natal, tendo agora à condição uma vantagem de oito pontos para o Sporting e de 11 para o Benfica (que ainda não jogaram nesta jornada)
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Sabit Abdulai vê amarelo
Segundo amarelo do jogo para Sabit Abdulai, por falta sobre Deniz Gül. O primeiro tinha sido para Borja Sainz (que já sai)
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Mais duas substituições no Alverca
Mais duas mexidas de Custódio Castro, com as saídas de Alex Amorim e Figueiredo para as entradas de Davy Gui e Felipe Lima
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Mais uma substituição no FC Porto
Francesco Farioli esgota as alterações, com a saída de Borja Sainz para a entrada de Deniz Gül
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Mais uma substituição no FC Porto
Mais uma alteração de Farioli, com a saída de Alan Varela para a entrada de Eustáquio
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Mais uma substituição no Alverca
Custódio Castro volta a mexer na equipa, com a saída de Lincoln para a entrada de Cédric Nuozzi
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Diogo Costa evita o golo de Lincoln
Lincoln consegue ganhar espaço fora da área, remata colocado de pé esquerdo mas Diogo Costa volta a brilhar na baliza portista
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Anatomia de um golo
Borja Sainz recebeu a bola na esquerda perto da quina da área, tirou as medidas à baliza e rematou em arco ao ângulo da baliza de André Gomes para o 3-0
⚽ GOLO
Borja Sainz 69'
I Liga (#15) | Alverca 0-(3) FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA15 #ALVFCP #ALV #FCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/YusypAVFGf pic.twitter.com/ZiblQpL9rE
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Golo do FC Porto! 0-3 por Borja Sainz
E é golo do FC Porto! Borja Sainz bisa e aumenta a vantagem dos dragões para 3-0
⚽69' ????????????????????????????????????????????????! É de BORJA SAINZ!
????⚪ FC Alverca 0-3 FC Porto#FCAFCP pic.twitter.com/mFJq3XrgMd
— FC Porto (@FCPorto) December 22, 2025
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Primeira substituição no Alverca
Custódio mexe pela primeira vez na equipa, com a entrada de Tiago Leite para a saída de Marezi Milovanovic
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William Gomes acerta na trave
Mais uma oportunidade para o FC Porto, com Gabri Veiga a combinar com William Gomes para o remate do brasileiro que desviou ainda num defesa contrário e bateu na trave da baliza de André Gomes
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Mais duas substituições no FC Porto
Francesco Farioli faz mais duas mexidas na equipa, com as saídas de Pepê e Rodrigo Mora para as entradas de Gabri Veiga e William Gomes
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Anatomia de um golo
Jogada de combinação coletiva do FC Porto que começa com um passe para Samu jogar de costas para a baliza, remate de Pepê para defesa de André Gomes e recarga oportuna de Alan Varela para o 2-0
⚽ GOLO
Alan Varela 57'
I Liga (#15) | Alverca 0-(2) FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA15 #ALVFCP #ALV #FCP
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Golo do FC Porto! 0-2 por Alan Varela
E é golo do FC Porto! Alan Varela aumenta a vantagem dos azuis e brancos a pouco mais de meia hora do final
⚽57' ????????????????????????????????????????????????! É de ALAN VARELA!
????⚪ FC Alverca 0-2 FC Porto#FCAFCP pic.twitter.com/JBJ2DspNzq
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André Gomes defende remate de Samu
Primeira oportunidade da segunda parte para o FC Porto, com Samu a rematar cruzado para defesa de André Gomes para canto