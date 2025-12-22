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    22:02
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo neste liveblog! FC Porto venceu em Alverca por 3-0 com golos de Borja Sainz (dois) e Alan Varela, reforçando a liderança do Campeonato. A esta hora joga o Benfica na Luz com o Famalicão, com vantagem dos encarnados ao intervalo. Voltamos amanhã para o último encontro da 15.ª jornada, com a deslocação do Sporting a Guimarães. Até lá, boa noite!

    Benfica-Famalicão. Amar Dedic remata ao lado (1-0, 51′)

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    22:00
    Bruno Roseiro

    Farioli consegue melhor registo de vitórias fora em 30 anos entre outros recordes: eis o melhor FC Porto do século

    FC Porto teve sétimo triunfo seguido na Liga, oitava vitória consecutiva fora, igualou segundo melhor registo de sempre à 15.ª ronda e colocou Farioli atrás de Artur Jorge, Oliveira e… Villas-Boas.

    Farioli consegue melhor registo de vitórias fora em 30 anos entre outros recordes: eis o melhor FC Porto do século

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    22:00
    Bruno Roseiro

    Borja Sainz foi o MVP do jogo

    Borja Sainz, que bisou, foi o MVP da Liga e em termos estatísticos no triunfo do FC Porto em Alverca

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    21:15
    Bruno Roseiro

    Ninguém fica sozinho em casa com esta velocidade furiosa de Sainz (a crónica do Alverca-FC Porto)

    Diogo Costa mostrou o que é ser guarda-redes de grande, Mora teve o habitual toque de génio, a máquina de Farioli voltou a carburar em Alverca à velocidade de um Borja Sainz letal na hora certa (0-3).

    Ninguém fica sozinho em casa com esta velocidade furiosa de Sainz (a crónica do Alverca-FC Porto)

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    21:15
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    FC Porto dominou em todos os capítulos do jogo e acabou por ganhar de forma tranquila em Alverca

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 0-3 para o FC Porto

    Final do jogo em Alverca! FC Porto vence por 3-0 com bis de Borja Sainz e reforça liderança da Liga antes do Natal, tendo agora à condição uma vantagem de oito pontos para o Sporting e de 11 para o Benfica (que ainda não jogaram nesta jornada)

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    85'
    Bruno Roseiro

    Sabit Abdulai vê amarelo

    Segundo amarelo do jogo para Sabit Abdulai, por falta sobre Deniz Gül. O primeiro tinha sido para Borja Sainz (que já sai)

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    84'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Alverca

    Mais duas mexidas de Custódio Castro, com as saídas de Alex Amorim e Figueiredo para as entradas de Davy Gui e Felipe Lima

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    80'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no FC Porto

    Francesco Farioli esgota as alterações, com a saída de Borja Sainz para a entrada de Deniz Gül

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    74'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no FC Porto

    Mais uma alteração de Farioli, com a saída de Alan Varela para a entrada de Eustáquio

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    73'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Alverca

    Custódio Castro volta a mexer na equipa, com a saída de Lincoln para a entrada de Cédric Nuozzi

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    71'
    Bruno Roseiro

    Diogo Costa evita o golo de Lincoln

    Lincoln consegue ganhar espaço fora da área, remata colocado de pé esquerdo mas Diogo Costa volta a brilhar na baliza portista

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    20:20
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Borja Sainz recebeu a bola na esquerda perto da quina da área, tirou as medidas à baliza e rematou em arco ao ângulo da baliza de André Gomes para o 3-0

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    69'
    Bruno Roseiro

    Golo do FC Porto! 0-3 por Borja Sainz

    E é golo do FC Porto! Borja Sainz bisa e aumenta a vantagem dos dragões para 3-0

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    67'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Alverca

    Custódio mexe pela primeira vez na equipa, com a entrada de Tiago Leite para a saída de Marezi Milovanovic

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    66'
    Bruno Roseiro

    William Gomes acerta na trave

    Mais uma oportunidade para o FC Porto, com Gabri Veiga a combinar com William Gomes para o remate do brasileiro que desviou ainda num defesa contrário e bateu na trave da baliza de André Gomes

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    59'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no FC Porto

    Francesco Farioli faz mais duas mexidas na equipa, com as saídas de Pepê e Rodrigo Mora para as entradas de Gabri Veiga e William Gomes

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    20:07
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Jogada de combinação coletiva do FC Porto que começa com um passe para Samu jogar de costas para a baliza, remate de Pepê para defesa de André Gomes e recarga oportuna de Alan Varela para o 2-0

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    57'
    Bruno Roseiro

    Golo do FC Porto! 0-2 por Alan Varela

    E é golo do FC Porto! Alan Varela aumenta a vantagem dos azuis e brancos a pouco mais de meia hora do final

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    47'
    Bruno Roseiro

    André Gomes defende remate de Samu

    Primeira oportunidade da segunda parte para o FC Porto, com Samu a rematar cruzado para defesa de André Gomes para canto

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