Ninguém fica sozinho em casa com esta velocidade furiosa de Sainz (a crónica do Alverca-FC Porto)

Pablo Rosario fazia recuperações de bola a 70 metros da sua baliza, Kiwior avançava com bola quase até ao último terço, Rodrigo Mora procurava os espaços que a densidade populacional acima da média no corredor central tinha tendência a retirar. Confirmando a boa fase, o FC Porto teve uma entrada a todo o gás para ir cedo à procura de uma vantagem que lhe permitisse gerir os momentos de jogo de outra forma. Foi assim na primeira parte, foi assim no segundo tempo, foi assim sempre que Borja Sainz ligou o acelerador e mostrou um sentido letal de aproveitar tudo o que a velocidade lhe permitisse fazer. Pelo meio ainda houve mais uma demonstração de Diogo Costa do que é ser guarda-redes de grande mas foi do espanhol que até na hora de festejar com os adeptos tem de ser o mais rápido que nasceu mais um triunfo claro do líder da Liga. Em época de Natal, ninguém ficou sozinho em casa e foi outro o filme que se viu em Alverca.
FC Porto vence em Alverca com bis de Borja Sainz e reforça liderança da Liga antes do Natal
Antes desta deslocação, o FC Porto atravessava o seu terceiro tempo na temporada, depois de uma primeira fase a todo o vapor, um segundo momento de aparente quebra no plano físico que se sentia a partir do meio das etapas complementares e um terceiro período de crescendo com intensidade mais constante ao longo dos 90 minutos – com essa exceção chamada Victor Froholdt, um viking que nos descontos da receção ao Estrela da última jornada andava a fazer carrinhos, piques e túneis no último terço do campo. Era isso que Francesco Farioli tentava agora potenciar, sabendo que uma sétima vitória consecutiva no Campeonato iria reforçar a liderança e pressionar o Sporting antes da deslocação a Guimarães. Antes, sobrou tempo para voltar a falar das questões da arbitragem, falando mesmo de uma “situação que se está a tornar insustentável”.
14.ª vitória do ???? FC Porto em 15 jogos neste campeonato
⚠ Na época passada, o FC Porto só conquistou a 14.ª vitória na Liga na 22.ª jornada pic.twitter.com/OHR8FAxdG2
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7.ª vitória consecutiva do FC Porto na Liga ???????? : iguala o melhor registo da época, conseguido nas 7 primeiras jornadas
⚠ Juntando todas as competições, os portistas venceram 9 dos 10 últimos jogos realizados pic.twitter.com/Ll5XNApUWI
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“Acredito que erros fazem parte do jogo. Os jogadores falham golos, os treinadores fazem substituições erradas. Faz parte. Acho que o problema aqui é algo mais fundo. Quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente, é algo que tem de ser abordado de forma séria, dando o valor a isso. É preciso respeitar o valor da prova para manter o futebol português como uma das maiores referências na Europa e no Mundo. Acho que o comunicado do clube foi claro, muito calmo e mostrou a necessidade de lidar com esta situação com uma mente fria e com coragem. Os árbitros pedem-me para ter calma, para deixar o jogo fluir, mas vejo tantos cartões para os bancos… Em toda a Liga, não só para nós. Digo que a situação está fora do controlo também por isso. Não é possível que haja mais tempo a protestar do que o tempo em que a bola esteja a rolar. Esperamos que, brevemente, este tópico seja resolvido. Para o jogo, para os adeptos e para os clubes que estão a investir dinheiro e paixão para tentarem fazer o melhor”, frisara.
O FC Porto venceu os 8 jogos realizados fora de casa neste campeonato: é apenas a 2.ª vez que consegue este registo – também o fez em 1996/97, com António Oliveira como treinador – venceu os 11 primeiros encontros realizados como visitante
⚠ Equipas que venceram os 8 primeiros… pic.twitter.com/F0FJnHfkOJ
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A mensagem voltou a ser deixada, depois daquela recordação dos tempos de Inocêncio Calabote que tinham sido recordados pelo italiano na sequência do penálti assinalado no Santa Clara-Sporting da Taça de Portugal por João Pinheiro, árbitro que já estava “escalado” para a deslocação dos dragões a Alverca. “Esperamos um jogo complicado, fora de casa fica ainda mais difícil. O Alverca é uma equipa que tem coisas interessantes que precisam de estar presentes na nossa mente. São a segunda equipa com mais golos esperados, portanto quando rematam, têm sempre ótimas oportunidades. São muito físicos, ganham muitos duelos aéreos. E é bom ter estas ideias contra uma equipa que tem estado bem em casa e no geral”, assumira.
+ pontos após 15 jogos na Liga ???????? (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):
45 Benfica (1972/73)????
43 Benfica (1960/61)
43 Benfica (1983/84)
43 FC Porto (2025/26) ???? pic.twitter.com/X1DJfqTRxZ
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Em paralelo, e na preparação do encontro, Farioli tinha abordado também a parte física no contexto de uma equipa com identidade renovada e ADN FC Porto que se via “obrigada” a ter motores ligados com e sem bola da defesa ao ataque de forma constante. “Sabem que somos obcecados nesse aspeto, porque a cada dia está a tornar-se essencial gerir os recursos que temos, em especial com tantos jogos. Tentamos encontrar momentos em que podemos dar dias de folga aos jogadores. Às vezes esquecemo-nos o que acontece com estes horários, com as viagens… É muito importante gerir todos estes parâmetros e estou muito feliz com o que os outros departamentos estão a fazer. Hoje [Domingo] vamos fazer uma análise ao aspeto físico dos jogadores e parece-me que todos estão a melhorar muito. Houve jogadores que ganharam vários quilos de músculo e, com a agenda tão apertada, isso é quase impossível, porque a tendência é perder peso e músculo. A frescura física depende da maneira como gerimos tudo isto e, depois, tudo tem a ver com os protagonistas quando entram em campo, com a mentalidade certa”, assumira o técnico italiano ainda antes da partida.
FC Porto continua invicto frente ao FC Alverca: em 11 jogos, soma 8 vitórias e 3 empates
⚠ Em Alverca, os portistas venceram 5 dos 6 jogos realizados – só não conquistaram os 3 pontos em 1999/00, quando se registou um empate 1-1 pic.twitter.com/7kaksZU5q6
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Treinadores do ???? FC Porto com + vitórias após 25 jogos:
22 Artur Jorge
22 António Oliveira
22 André Villas-Boas
21 Farioli????
20 Siska
20 Ivic pic.twitter.com/sR0Zyya6Ix
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Ficha de jogo
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Alverca-FC Porto, 0-3
15.ª jornada da Primeira Liga
Estádio do FC Alverca, em Alverca
Árbitro: João Pinheiro (AF Braga)
Alverca: André Gomes; Julián Martínez, Kaiky Naves, Bastien Meupiyou; Nabil Zoubdi, Alex Amorim (Davy Gui, 84′), Sabit, Francisco Chissumba; Lincoln (Cédric Nouzzi, 73′), Figueiredo (Felipe Lima, 84′) e Marezi Milovanovic (Tiago Leite, 67′)
Suplentes não utilizados: Matheus Oliveira, Sergi Sola, Isaac James, Steven Baseya e Kauan Gomes
Treinador: Custódio Castro
FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (Francisco Moura, 46′), Pablo Rosário, Kiwior, Martim Fernandes; Alan Varela (Eustáquio, 74′), Froholdt, Rodrigo Mora (Gabri Veiga, 59′); Pepê (William Gomes, 59′), Borja Sainz (Deniz Gül, 80′) e Samu
Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Prpic, Angel Alarcón e Yann Karamoh
Treinador: Francesco Farioli
Golos: Borja Sainz (29′ e 69′) e Alan Varela (57′)
Ação disciplinar: cartão amarelo a Borja Sainz (63′) e Sabit (85′)
Foi isso também que norteou as escolhas iniciais de Farioli, que decidiu recuar Pablo Rosario para a posição de Bednarek (como era esperado) mas apostou em Martim Fernandes como lateral esquerdo no lugar de Francisco Moura, que teve um pequeno problema depois da partida com o Famalicão, e em Rodrigo Mora na vaga de Gabri Veiga. Entre seis mudanças na equipa inicial, foram os dois jogadores da formação portista que deixaram os primeiros sinais de perigo, com Rodrigo Mora a rematar pouco por cima na área depois de um bom passe de Froholdt (2′) e Martim Fernandes a arriscar a meia distância após uma diagonal da esquerda para o meio que foi travada com dificuldades por André Gomes (3′). O Alverca tentava esticar o jogo sempre que podia para evitar que as linhas se fossem afundando pela pressão contrária mas era o FC Porto que ia assumindo as rédeas do encontro, instalando-se de armas e bagagens no meio-campo ribatejano.
[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Alverca-FC Porto em vídeo]
Diogo Costa cumpre o jogo 150 na Liga ???????? : 5.º guarda-redes a chegar a este registo pelo FC Porto
⚠ Guarda-redes com 150 + jogos pelo FC Porto na Liga:
406 Vítor Baía
261 Barrigana
232 Helton
192 Américo
150 Diogo Costa ???? pic.twitter.com/Rm2OX5Q1CM
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⏱️ 15 mins
???? Alverca 0 – 0 Porto ⚪️
◉ Rodrigo Mora vai sendo o mais activo em Alverca, já com 3 acções para remate (1 disparo + 2 passes chave)#FCAFCP #FCPorto pic.twitter.com/d73z6pYbi1
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Apesar de alguns passes errados mas com a posse a ser recuperada pouco depois, Rodrigo Mora era uma das unidades mais ativas do FC Porto, que tentava fugir ao trânsito muito condicionado pelo corredor central e apostar numa maior largura de jogo tendo os laterais sempre muito envolvidos nas jogadas ofensivas. Ainda assim, e depois dessa boa entrada, os dragões foram sentindo maiores dificuldades em furar a muralha dos visitados liderada pelo imponente Meupiyou mas também perceberam que poderia ser por ali, pelo corredor direito, que passariam para a frente do marcador. Primeiro, ameaçaram: Alberto Costa cruzou de forma tensa e rasteira ao segundo poste para o desvio de Borja Sainz para a baliza mas o lance foi anulado por fora de jogo do espanhol (26′). Depois, marcaram: Samu caiu no espaço que tinha ficado em aberto com a subida de Meupiyou, Mora cruzou de primeira após passe do espanhol e Borja Sainz fez de cabeça o 1-0 (29′).
⏱️ 25 mins
???? Alverca 0 – 0 Porto ⚪️
◉ O "puto" Bastien Meupiyou ???????? (19 anos) vai disputando com Mora o lugar cimeiro nos ratings, muito à custa dos 4 duelos ganhos em 5 e das 6 acções defensivas eficazes que já leva, ambos máximos do jogo #FCAFCP #FCPorto pic.twitter.com/rqlESxMMcy
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O mais difícil estava feito pelo FC Porto, o mais “fácil” ia falhando ao FC Porto: numa fase em que podia ter acusado o golo sofrido, o Alverca chegou pela primeira vez com perigo à área e ameaçou marcar (e de forma flagrante) por duas ocasiões, com Marezi a surgir isolado perto da pequena área para o desvio depois de um cruzamento de Lincoln para defesa de Diogo Costa e com Nabil Touaizi a subir depois pela ala direita para atirar um míssil também na área para nova intervenção fantástica de Diogo Costa (37′). Os dragões não voltariam a criar perigo até ao intervalo mas ficava o aviso dos ribatejanos que só não chegaram ao empate porque o 99 voltou a mostrar o que é ser um guarda-redes de grande neste tipo de encontros.
6.º⚽ golo de Borja Sainz esta época, o 4.º na Liga
⚠ 1.º golo de Borja Sainz de cabeça ao serviço do FC Porto – nas 2 últimas épocas, ao serviço do Norwich, não marcou qualquer golo através de um cabeceamento pic.twitter.com/drbmAPU10z
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2.ª assistência de Rodrigo Mora esta época, a 1.ª no campeonato
⚠ O último passe para golo de Rodrigo Mora na Liga tinha sido em maio, frente ao Moreirense (golo de Samu) pic.twitter.com/tUZLUwqh6K
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⏱️ 43 mins
???? Alverca 0 – 1 Porto ⚪️
◉ Ribatejanos espevitam e num ápice obrigam Diogo Costa a 2 defesas a valerem somadas já "meio golo certo" (0.5 vs xSaves)#FCAFCP #FCPorto pic.twitter.com/3dLzHjgnCX
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???? INTERVALO
???? Alverca 0 – 1 Porto ⚪️
◉ Dragão eficaz tomou dianteira (BORJA SAINZ ????????, oportuníssimo) mas depois foi preciso aparecer a eficácia no extremo oposto, com DIOGO COSTA ???????? a dizer não aos sustos ameaçados pelos atrevidos ribatejanos (mais enquadrados e xG) na recta… pic.twitter.com/TM2Gug6amw
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Sem que nada o fizesse prever, Farioli aproveitou o intervalo para mexer na equipa, deixando Alberto Costa no balneário para lançar Francisco Moura e colocar Martim Fernandes na direita. E, tal como no início da partida, foi o FC Porto que deixou o primeiro sinal de perigo, com mais um movimento de Samu descaído na direita a ganhar as costas à defesa contrária para o remate cruzado desviado por André Gomes para canto (47′). O Alverca assumia uma postura de querer manter a margem mínima no resultado até a uma fase mais tardia do encontro para procurar depois algo mais mas, sendo essa a ideia, a teoria esbarrou na prática: numa jogada de envolvimento que começou com Samu a receber de costas na área qual pivô de futsal, a bola circulou para a direita, Pepê rematou rasteiro para defesa de André Gomes mas Alan Varela, que apareceu na área por esse baixar excessivo de linhas dos ribatejanos, conseguiu fazer a recarga para o 2-0 na área (57′).
Alan Varela estreia-se a ⚽ marcar esta época
⚠ O médio ???????? não marcava há quase 2 anos: o seu último golo tinha sido em janeiro de 2024, frente ao Farense pic.twitter.com/xPD4mGFecp
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Esse acabou por ser um golpe demasiado pesado em termos anímicos, sendo que as próprias mexidas dos azuis e brancos após esse golo, com a entrada de unidades irreverentes como Gabri Veiga e William Gomes, tiveram o condão de aproveitar essa quebra para fechar de vez com a partida. William Gomes, numa jogada com o médio espanhol pela direita, ainda atirou à trave num remate desviado por defesa contrário (66′) mas o momento do jogo não iria demorar muito, tendo de novo Borja Sainz como protagonista com um remate sem hipóteses ao ângulo que deixou André Gomes pregado ao chão (69′). Logo a seguir ainda houve uma ameaça de Lincoln, com um remate de fora da área para defesa apertada de Diogo Costa (71′), mas a história da partida estava escrita com Farioli a aproveitar para fazer descansar Alan Varela e Borja Sainz.
Borja Sainz bisa pela 2.ª vez esta época: já tinha marcado 2 golos num jogo ao Casa Pia, em agosto
⚠ Borja Sainz chega aos 7 golos na época e iguala William Gomes como 2.º melhor marcador do FC Porto na temporada pic.twitter.com/sEyww5DeOm
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⏱️ 75 mins
???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️
◉ O ataque portista faz a coisa parecer fácil mas a brincar a brincar Diogo Costa já leva 5 defesas, a valerem 0,6 golos "certos" evitados e só não lidera os ratings porque… BorjiGOLs#FCAFCP #FCPorto pic.twitter.com/L6S9WXfanP
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⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️
◉ BORJA SAINZ ???????? abriu e fechou o marcador, com um bis que até podia ter sido hat-trick (invalidado) mas que fechou com um golaço a confirmar os predicados que já trazia de Inglaterra, nos disparos de meia distância ⭐️
◉ Todos os… pic.twitter.com/4uWEmcD3mT
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⚽️ FINAL ✅
???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️
◉ Líder goleia a sul, com a competência habitual
◉ Borja Sainz abriu e fechou o marcador, o segundo um golaço
◉ Apesar do resultado o esconder, os ribatejanos criaram perigo mas aí sobrou o "muro" Diogo Costa
◉ Todos os ratings e stats… pic.twitter.com/BcAcpZqITs
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