Um, dois, três, cinco, dez. O Alverca nunca tinha ganho ao FC Porto em jogos oficiais antes do reencontro com os dragões na Primeira Liga, duas décadas depois. Agora, não foi diferente. E se antes ainda se tinham registado três empates entre sete derrotas, agora a história repetiu-se quase de forma natural, com os azuis e brancos a somarem esse oitavo triunfo contra os ribatejanos – o quinto em seis jogos como visitante. Com isso, além de reforçar a liderança da Liga, o conjunto comandado por Francesco Farioli conseguiu prolongar a grande entrada na competição, chegando ao Natal com números como há muito não se viam.

Contas feitas, esta é uma das épocas em que uma equipa consegue fazer mais pontos até à 15.ª jornada. Com a conversão dos três pontos por vitória, só mesmo o Benfica de 1972/73 consegue ser melhor, com o atual registo a igualar os 43 pontos dos encarnados em 1960/61 e em 1983/84 (sendo que, olhando para a última temporada, foi preciso chegar à 22.ª ronda para atingir as 14 vitórias). Este foi o sétimo triunfo seguido dos azuis e brancos na prova, igualando também aquele que era o melhor registo até ao momento.

14.ª vitória do ???? FC Porto em 15 jogos neste campeonato ⚠ Na época passada, o FC Porto só conquistou a 14.ª vitória na Liga na 22.ª jornada pic.twitter.com/OHR8FAxdG2 — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

Em paralelo, o FC Porto conseguiu apenas pela segunda vez na história ganhar os primeiros oito encontros realizados fora no Campeonato, algo que tinha acontecido apenas por uma vez com António Oliveira (chegou aos 11 sucessos consecutivos como forasteiro). Antes, só o Benfica de 1972/73 e de 2019/20 e esse FC Porto de 1995/96 tinham somado uma série como a atual. Entre todos estes dados, de forma quase inevitável, Francesco Farioli tornou-se o quarto treinador com mais vitórias nos primeiros 25 jogos no comando do FC Porto (21), atrás de Artur Jorge, António Oliveira e… Villas-Boas, todos com 22. Apesar de todos esses números, o italiano preferiu no final do encontro elogiar a capacidade de resposta que a equipa azul e branca teve a todos os níveis, entre críticas ao relvado que encontrou na deslocação a Alverca.

7.ª vitória consecutiva do FC Porto na Liga ???????? : iguala o melhor registo da época, conseguido nas 7 primeiras jornadas ⚠ Juntando todas as competições, os portistas venceram 9 dos 10 últimos jogos realizados pic.twitter.com/Ll5XNApUWI — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

O FC Porto venceu os 8 jogos realizados fora de casa neste campeonato: é apenas a 2.ª vez que consegue este registo – também o fez em 1996/97, com António Oliveira como treinador – venceu os 11 primeiros encontros realizados como visitante ⚠ Equipas que venceram os 8 primeiros… pic.twitter.com/F0FJnHfkOJ — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

“Acho que foi um jogo positivo mas o relvado não estava em boas condições. Não foi fácil, principalmente contra uma equipa muito física, que ganha muitos duelos. Estivemos bem, criámos várias oportunidades. Estou feliz pela vitória e por termos dado esta prenda aos adeptos. Pressão e reação à perda? Sim, foram importantes. Mas, no geral, acho que compreender o momento do jogo, quando devíamos atacar o bloco baixo… Não foi fácil combinar como costumamos fazer mas na segunda parte conseguimos novamente encontrar os melhores momentos para atacar. Acho que fizemos um bom jogo, defendemos bem as bolas longas e as segundas bolas. Foi positivo”, comentou o técnico transalpino na flash interview da SportTV.

+ pontos após 15 jogos na Liga ???????? (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

45 Benfica (1972/73)????

43 Benfica (1960/61)

43 Benfica (1983/84)

43 FC Porto (2025/26) ???? pic.twitter.com/X1DJfqTRxZ — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

“É bom não sofrer golos. Hoje também tivemos a ajuda do Diogo [Costa], fez duas defesas muito importantes na primeira parte. E, mais do que isso, há a presença dele, a aura. A maneira como comanda a equipa é incrível. É bom para a nossa defesa, é bom para o Diogo. Preferia que não tivesse muito trabalho mas, quando é preciso, sabemos que temos um guarda-redes de topo. É um guarda-redes para altos níveis, um jogador de topo, um profissional de topo e tem uma mentalidade incrível. Ele desafia os companheiros a melhorar, a aumentar os padrões. Disse-lhe várias vezes que tem um papel essencial. É um jogador à FC Porto e vamos ver. Vantagem pontual? Contamos os nossos pontos e não temos tempo para fazer contas. Ainda temos um jogo em dezembro e há muita coisa a fazer”, prosseguiu Francesco Farioli.

Treinadores do ???? FC Porto com + vitórias após 25 jogos:

22 Artur Jorge

22 António Oliveira

22 André Villas-Boas

21 Farioli????

20 Siska

20 Ivic pic.twitter.com/sR0Zyya6Ix — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

Ainda ao canal de desporto, o treinador dos dragões abordou também as recentes palavras de Deco, atual diretor desportivo do Barcelona e antigo campeão europeu pelo FC Porto que destacou a escolha do técnico e dos jogadores como um dos fatores para o atual momento. “Estou grato pelas palavras mas nunca é o trabalho de uma só pessoa. O que tentei fazer quando chegámos foi fazer uma análise à situação, trazer mais energia para dar a volta à situação rapidamente. À frente das câmaras é sempre o treinador mas há muita gente a trabalhar. Os protagonistas são os jogadores. Estamos muito felizes pelos resultados, por podermos agora ter alguns dias para estar com a família mas depois disso colocaremos os jogadores na balança para ver o peso de cada um… Os resultados são bons mas há muitas coisas a melhorar”, concluiu.

FC Porto continua invicto frente ao FC Alverca: em 11 jogos, soma 8 vitórias e 3 empates ⚠ Em Alverca, os portistas venceram 5 dos 6 jogos realizados – só não conquistaram os 3 pontos em 1999/00, quando se registou um empate 1-1 pic.twitter.com/7kaksZU5q6 — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

Também Borja Sainz, o MVP do encontro, falou à SportTV e destacou a importância de nova vitória. “Estou muito contente pelos dois golos e pelo trabalho da equipa, era difícil. Estivemos à altura do que somos e temos que continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo. A equipa trabalha diariamente para ser forte em qualquer tipo de jogo. Trabalhámos muito bem. Sequência de vitórias fora? Afinal de contas, os adeptos estão sempre a apoiar-nos. O ano passado foi difícil e podemos ver este ano que a cidade e todos os adeptos estão connosco e nós com eles. Liderança isolada? Não dá só confiança, é importante ganhar todos os jogos e somar três pontos, é este o caminho”, comentou o extremo espanhol que conseguiu bisar em Alverca.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Alverca 0 – 3 Porto ⚪️ ◉ BORJA SAINZ ???????? abriu e fechou o marcador, com um bis que até podia ter sido hat-trick (invalidado) mas que fechou com um golaço a confirmar os predicados que já trazia de Inglaterra, nos disparos de meia distância ⭐️

◉ Todos os… pic.twitter.com/4uWEmcD3mT — GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025