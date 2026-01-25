Ventura: "É normal pessoas do CDS estarem a apoiar um socialista para a Presidência da República?"

Ainda na entrevista ao Now, Ventura considera que das mais recentes eleições “tem de sair, a médio prazo, uma mensagem de reconfiguração do centro direita”.

“As pessoas não querem que no centro direita sejam marionetas do socialismo, querem uma alternativa”, afirmou, deixando ainda uma mensagem para o primeiro-ministro, Luís Montenegro. “Se eu fosse líder do PSD e primeiro ministro, tentaria perceber como é que o candidato que apoiei acaba com 10% dos votos”. Sobre a não declaração de voto de Montenegro para a segunda volta, Ventura diz que é uma neutralidade “colaborante”.

O candidato reagiu ainda à carta assinada por 250 personalidades não socialistas que apoiam Seguro na segunda volta. “Alguns vão se arrepender daqui a uns anos. Ver pessoas do CDS a falar de respeito pela Constituição quando votaram contra a constituição em 1976… isto não é convicção ideológica, isto é estarem todos à volta do mesmo tacho do sistema e não o quererem largar por nada”.

“É normal pessoas do CDS estarem a apoiar um socialista para a Presidência da República? O que pensaria Freitas do Amaral disto, ou Adelino Amaro da Costa”, atirou Ventura, poucos minutos depois de, noutro canal, Paulo Portas ter declarado que vai votar em Seguro na segunda volta.

“O Governo está em pânico que eu vença porque sabe que vai ter uma exigência que nunca teve com nenhum dos outros. Não terão em mim força de bloqueio mas um presidente exigente e não uma jarra de enfeitar”, disse ainda.