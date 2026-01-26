Num pequeno palco no final de uma arruada na Baixa da Banheira, André Ventura garantiu que está na rua porque “não tem medo do povo”, justificando que esta é uma “candidatura do povo português”.

“É a candidatura do povo contra as elites e contra o sistema de 50 anos de corrupção que temos em Portugal”, diz, antes de regressar ao tema dos apoios a Seguro: ” É hora à hora, vê-los a sair com mais notáveis, a saírem do armário, entre aspas, para vir dizer [que apoiam] António José Seguro.”

Ventura dá conta de que são pessoas que “há duas semanas, há um mês, há dois meses diziam o pior do Partido Socialista, diziam o pior da governação de António Costa, e agora é vê-los a dizer que vão votar em António José Seguro. E alguns até dizem, é uma luta da decência contra a indecência. É uma luta do humanismo contra a intolerância. É uma luta do discurso moderado contra o discurso autoritário”, enumera, para sublinhar que se passaram “50 anos com esta conversa do moderado, do fazer tudo para agradar a todos, do não querer mexer em nenhuns interesses”.

“Eu não me candidataria a estas eleições se não quisesse mesmo mexer nos interesses que estão instalados”, assegura, alertando que veio “abanar um país que estava em águas completamente moles e mansas”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Ventura ainda acrescenta: “Se nos estão a atacar tanto é porque estão a sentir que os interesses deles estão postos em causa. E se nos estão a atacar tanto e a querer tanto destruir-nos, da esquerda à direita ao centro, é porque nós alguma coisa devemos estar a fazer bem.”

O líder do Chega considera que “há muitas décadas, talvez há muitos séculos” que Portugal “não tinha um movimento tão forte de povo contra as elites, do povo contra aqueles que o subjugaram e contra aqueles que o estupidificaram”.

“Muitas destas elites quiseram estupidificar-nos ao longo das últimas décadas. Quiseram-nos dizer que as cores não eram como são, que um homem é a mesma coisa que uma mulher, que um imigrante é o mesmo que um nacional, para nós não é, nós temos os nossos valores muito certos, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, um cristão é um cristão, um não cristão é um não cristão, um português é um português, um imigrante é um imigrante, e nós sabemos muito bem, e nós sabemos muito bem a diferença das coisas. A diferença é que nos tentaram estupidificar”, refere Ventura.

Diz ainda que não é ao candidato presidencial que as elites “querem calar”: “Querem-vos calar a vocês. Não é atrás de mim que eles querem vir.”