"Estamos perto de chegar a algum tipo de acordo" em Gaza, disse Trump

O Hamas respondeu às declarações do Presidente da Autoridade Palestiniana durante o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas esta quinta-feira, rejeitando a ideia de que vai entregar as armas e ficar longe do governo de Gaza após a guerra.

“As armas da resistência não serão tocadas enquanto Israel continuar a ocupar a nossa terra e o nosso povo”, diz um comunicado, publicado pelo Haaretz. Sobre o grupo não se envolver na administração da Faixa de Gaza, o Hamas diz que é “uma infração do direito da população palestiniana de auto-determinação e escolha de quem quer a governar”.

O grupo palestiniano apela ainda para “unidade nacional e consenso num programa compreensivo de luta para confrontar a ocupação israelita até que as aspirações para a libertação retornem, com o estabelecimento de um Estado palestiniano com a sua capital em Jerusalém”.

De recordar que esta quinta-feira Mahmoud Abbas disse à Assembleia Geral da ONU que a Autoridade Palestiniana está pronta para assumir “a total responsabilidade pela governação e segurança” na Faixa de Gaza, onde o Hamas “não terá qualquer papel a desempenhar”.

“O Hamas e outras fações terão de entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana como parte de um processo para construir as instituições de um Estado, uma lei e uma força de segurança legal”, reiterou Abbas. “Reiteramos que não queremos um Estado armado”, afirmou.