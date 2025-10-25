A Rússia advertiu hoje a União Europeia (UE) de que, caso decida confiscar os ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, terá de devolvê-los no futuro “com juros”.

“Os países europeus envolvidos nesse roubo terão de pagar somas muito maiores, com juros”, escreveu Viacheslav Volodin, presidente da Duma ou Câmara dos Deputados, no seu canal da aplicação russa Max.

Volodin, que lembrou que tais ações são uma violação do direito internacional, refutou o argumento de que a Rússia tenha assumido que nunca recuperará esses fundos.

“Por essas decisões, não só pagarão aqueles que as tomam hoje, mas também as gerações futuras, ninguém os perdoará, exigiremos a devolução do que foi roubado”, sublinhou.

O mesmo político propôs que o dinheiro apreendido seja recuperado por Moscovo através do confisco dos ativos pertencentes aos indivíduos que adotam e aprovam essas decisões.