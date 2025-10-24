Keir Starmer disse que, durante a reunião da Coligação das Vontades desta tarde, foi criado um consenso em relação ao “caminho a seguir durante o resto deste ano” para ajudar a Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico acusa Putin de “uma e outra vez” rejeitar a “possibilidade de acabar com a guerra”, lembrando que Zelensky “tem dito que está pronto” para um cessar-fogo e para se encontrar com o seu homólogo russo.

Criticou o Presidente russo pelos ataques aéreos que atingiram maternidades na Ucrânia e pelos “pedidos ridículos” relativos à anexação de território ucraniano.

“Trabalhando com os Estados Unidos, esta Coligação está determinada a ir mais longe do que nunca para intensificar a pressão a Putin, no campo de batalha e na sua economia de guerra.”, disse. E disse que o seu governo está a trabalhar para “desbloquear” os ativos russos congelados para os canalizar para a Ucrânia: “A conta da destruição russa da Ucrânia deve ser paga pela Rússia.”

Por fim, assegurou que o Reino Unido está “a reforçar a defesa aérea da Ucrânia” e anunciou a aceleração de um programa de construção de mísseis, de modo que sejam entregues 140 mísseis antes do prazo adiantado.