Momentos-chave
- Ataque com drones em Moscovo. Imagens mostram coluna de fumo na capital russa
- Lavrov diz que EUA não propuseram data para nova reunião entre Putin e Trump
- Zelensky agradece envio de caças da França e adesão da Finlândia e da Espanha à iniciativa de compra de armas
- Secretário do Tesouro norte-americano chama "propagandista" a enviado de Putin aos EUA
- Eslováquia não vai fazer parte de esquema da UE para financiar ajuda militar para a Ucrânia
- Zelensky sobre ataque em Kiev: "atingiram prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil"
- Reunião entre Putin e Trump não foi "cancelada", mas Kremlin diz que há "muito trabalho de casa a fazer" antes do encontro
- Rússia destruiu 82 drones ucranianos durante a noite
- Ataque russo faz três mortos e 32 feridos em Kiev
- Putin anuncia teste bem-sucedido de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia ao longo do dia de ontem, domingo.
Investigação da ONU revela que a Rússia tem cometido “crime contra a humanidade” ao usar drones para obrigar à fuga de civis ucranianos
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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Ataque com drones em Moscovo. Imagens mostram coluna de fumo na capital russa
O autarca de Moscovo confirmou através do Telegram uma tentativa de ataque com drones na capital russa. “As defesas aéreas do Ministério da Defesa abateram um drone que voava em direção a Moscovo. Os serviços de emergência estão a trabalhar no local do acidente”, escreveu Sergei Sobyanin.
Mais cedo, a imprensa ucraniana já avançava com a notícia do ataque com drones. Imagens publicadas pela UNN e que circulam nas redes sociais revelam sons de tiros e explosões e uma coluna de fumo na capital russa. De acordo com o mesmo meio, o presidente da câmara de Moscovo disse que foram intercetados cinco drones.
Já Andrii Kovalenko, do Centro Ucraniano Contra a Desinformação, escreveu no Telegram que “Moscovo está sob ataque de drones”, sem dar mais detalhes sobre a ofensiva.
Moscow, locals report drone activity pic.twitter.com/lT1PoLIlPx
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 26, 2025
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Lavrov diz que EUA não propuseram data para nova reunião entre Putin e Trump
Numa entrevista ao canal húngaro no YouTube Ultrahang, publicada este domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse que Washington não propôs nenhuma data para uma nova reunião entre chefes de diplomacia norte-americanos e russos desde a última semana. “Depois de falarmos com Marco Rubio sobre os resultados da cimeira do Alaska, ele não mencionou nenhum novo encontro ou conversa. Não abordei a questão depois, porque a iniciativa veio dos EUA. Estamos prontos a avançar se os americanos quiserem”, disse. “Depende de quem iniciou o processo”, adicionou, sobre a reunião entre Putin e Trump.
Lavrov disse também que os territórios ucranianos ocupados têm feito parte das discussões. “O Presidente Putin aborda o tema com regularidade quando é questionado pelos jornalistas ou nas suas reuniões com Trump”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, que afirmou que as regiões de Donetsk, Luhansk, a Criméia ocupada, Zaporizhzhia e Kherson “fazem parte da nossa constituição”.
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Zelensky agradece envio de caças da França e adesão da Finlândia e da Espanha à iniciativa de compra de armas
Numa partilha no X este domingo, Volodymyr Zelensky disse que a França vai fornecer caças Mirage e mísseis de defesa aérea à Ucrânia. O Presidente francês já tinha confirmado no sábado que o país enviaria o equipamento militar.
“Quero expressar a minha gratidão especial ao Reino Unido e à França: a França decidiu fornecer à Ucrânia caças Mirage e mísseis de defesa aérea adicionais, enquanto o Reino Unido continuará a nos auxiliar na defesa aérea, fornecendo mísseis e produzindo drones interceptadores – obrigado por isso”, escreveu Zelensky.
O Presidente ucraniano também comentou a adesão da Finlândia e da Espanha à iniciativa europeia que facilita o fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia. “Também há novas decisões da Finlândia e da Espanha para contribuir com a iniciativa PURL – um mecanismo para aquisição de armas americanas, incluindo mísseis para os Patriots. Estamos trabalhando nisso com total foco, e nossos acordos de defesa com parceiros europeus estão a funcionar perfeitamente. Estamos a preparar novos projetos – haverá mais produção conjunta de armas.”
I want to express my particular gratitude to the United Kingdom and France: there is a decision from France to provide Ukraine with additional Mirage fighter jets and air defense missiles, while the UK will continue to assist us with air defense by supplying missiles and… pic.twitter.com/eQd8Lkkt5J
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2025
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Secretário do Tesouro norte-americano chama "propagandista" a enviado de Putin aos EUA
O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent chamou “propagandista” ao enviado especial do Kremlin aos EUA, Kirill Dmitriev, em entrevista à CBS News.
O enviado de Vladimir Putin para investimento e cooperação económica disse este domingo que está a participar em negociações com representantes do Presidente Donald Trump, e que “qualquer tentativa de pressionar a Rússia é inútil”, reagindo às sanções dos EUA a petrolíferas russas.
Bessent considera, entretanto, que Dmitriev mentiu. “Acho que a Rússia vai sentir imediatamente. Posso afirmar que já vimos a Índia interromper completamente a compra de petróleo russo. Muitas refinarias chinesas também pararam”, disse o secretário do Tesouro. A seguir, Bessent questionou: “Realmente vão publicar o que um propagandista russo diz? Quero dizer, o que mais poderia dizer? ‘Oh, será terrível, vai levar Putin à mesa de negociações’”.
No sábado, Trump destacou que só reuniria com Putin se o Presidente russo “estiver disposto em fazer um acordo”. Já este domingo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Lavrov e Rubio estão encarregados de negociar um potencial encontro, mas que ainda “há muito a ser feito”.
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Eslováquia não vai fazer parte de esquema da UE para financiar ajuda militar para a Ucrânia
Eslováquia não vai fazer parte de esquema financeiro da UE para financiar ajuda militar para a Ucrânia, disse o primeiro-ministro Roberto Fico este domingo, citado pela Reuters.
“Recuso-me a permitir que a Eslováquia participe em qualquer esquema financeiro que tenha o objetivo de ajudar a Ucrânia a administrar a guerra e os custos militares”, disse Fico, numa conferência de imprensa.
Os líderes europeus comprometeram-se na passada quinta-feira a “colmatar necessidades financeiras urgentes” da Ucrânia até 2027, para suportar os esforços militares, enquanto o bloco comunitário continua a tentar acordar um empréstimo de reparações com base nos bens congelados da Rússia.
A Eslováquia interrompeu a ajuda militar para a Ucrânia quando Roberto Fico assumiu o Governo em 2023, entretanto permitiu as vendas comerciais.
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Zelensky sobre ataque em Kiev: "atingiram prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil"
Depois do ataque da Rússia em Kiev que matou três pessoas e deixou 32 feridos, Volodymyr Zelensky fez uma partilha no X a criticar mais uma vez a ofensiva russa, afirmando que os alvos foram “prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil”.
“Os esforços de resposta estão em andamento em Kiev após o ataque russo. Todos os serviços de emergência necessários estão a trabalhar nos locais. Ontem à noite, a Rússia lançou mais de 100 drones contra nós. Prédios residenciais comuns em vários bairros da cidade foram danificados. Infelizmente, até o momento, sabe-se que três pessoas morreram no ataque. Minhas mais profundas condolências às suas famílias. Dezenas ficaram feridas, incluindo crianças”, destaca o Presidente ucraniano, que volta a criticar a ofensiva russa.
“Cada ataque russo é uma tentativa de infligir o máximo de dano possível à vida cotidiana. Esta semana, atingiram prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil. Esses são os principais alvos dos russos. Milhares de ataques com diversos tipos de armas: em apenas uma semana, a Rússia utilizou quase 1.200 drones de ataque, mais de 1.360 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis de diferentes tipos contra a Ucrânia.”
Zelensky falou ainda sobre os esforços de defesa da Ucrânia, com foco nas medidas económicas impostas à Rússia, com a ajuda dos países europeus e os EUA. “Em meio a todos esses ataques, a Ucrânia continuou a se defender ativamente – no campo de batalha, no céu e por meio da diplomacia. Há resultados significativos em relação à pressão sobre a Rússia: o 19º pacote de sanções da UE e as novas sanções dos EUA contra o petróleo russo. Somos gratos aos nossos parceiros por essas medidas, mas é importante não parar por aqui. Contamos com a sincronização dessas sanções em todo o G7 e outras jurisdições parceiras. E, claro, restrições tarifárias e sanções adicionais são necessárias contra a Rússia e todos aqueles que a ajudam a se manter à tona. Certamente, a pressão ajudará a trazer a paz. Agradeço a todos que contribuem para isso.”
Response efforts are ongoing in Kyiv following the Russian attack. All the necessary emergency services are working at the sites. Last night, Russia launched more than 100 drones against us. Ordinary apartment buildings in several districts of the city have been damaged.… pic.twitter.com/oFJMUYf46Y
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2025
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Reunião entre Putin e Trump não foi "cancelada", mas Kremlin diz que há "muito trabalho de casa a fazer" antes do encontro
O porta-voz do gabinete de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse ao canal estatal russo VGTRK este domingo que “não há datas acordadas para uma cimeira” entre Trump e Putin, pelo que é “errado dizer que o encontro foi cancelado”. Entretanto, destaca que “há muito trabalho de casa a fazer” antes de uma potencial reunião entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos da América.
“Os Presidentes não se podem encontrar apenas pelo encontro, não podem perder tempo, e dizem-no abertamente. É por isso que instruíram Lavrov e Rubio para que preparassem o processo. Um processo difícil. E, de facto, há muito trabalho de casa a ser feito antes de concordar com o agendamento desta cimeira”, disse Peskov, citado pela agência TASS. “Até agora, não há pré-requisitos. Os ucranianos não querem nenhum processo de paz. E a sua relutância é apoiada pelos europeus, pela União Europeia”.
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Rússia destruiu 82 drones ucranianos durante a noite
O sistema de defesa aérea russo intercetou e destruiu 82 dromes ucranianos durante a noite, diz o ministério da Defesa russo, citado pela agência Tass.
Segundo a agência, os drones sobrevoavam várias regiões russas, o mar de Azov e algumas zonas do Mar Negro.
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Ataque russo faz três mortos e 32 feridos em Kiev
Um ataque russo em Kiev, durante esta noite, fez três mortos e 32 feridos, dois dos quais crianças que estão hospitalizadas segundo autoridades locais citadas pelo Kyiv Independent.
O ataque com drones atingiu prédios habitacionais.
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Putin anuncia teste bem-sucedido de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear
O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou este domingo o sucesso do teste final de um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, elogiando esta arma “única” com um alcance de até 14.000 quilómetros, em resposta ao escudo antimísseis dos EUA.
“Os testes decisivos estão agora concluídos”, disse Putin num vídeo divulgado pelo Kremlin, durante uma reunião com responsáveis militares, ordenando que se comecem a “preparar as infraestruturas para colocar esta arma ao serviço nas forças armadas” russas.
Segundo garantiu, o Burevéstnik (pássaro da tempestade em russo) tem um “alcance ilimitado” e “é uma criação única que mais ninguém no mundo possui”.
Durante o último teste, em 21 de outubro, o míssil Burevéstnik permaneceu no ar “cerca de 15 horas”, sobrevoando 14 mil quilómetros, precisou o chefe do Estado-Maior russo, Valéri Guérasimov, acrescentando que “este não é um limite” para este armamento.
“As características técnicas do Burevéstnik permitem utilizá-lo com precisão garantida contra locais altamente protegidos situados a qualquer distância”, afirmou.
Vladimir Putin anunciou em 2018 o desenvolvimento pelo exército russo destes mísseis, capazes, segundo ele, de superar praticamente todos os sistemas de interceção.
Segundo Guérasimov, “durante o seu voo, o míssil completou todas as manobras verticais e horizontais”, demonstrando assim “as suas grandes possibilidades na hora de eludir os sistemas antiaéreos e antimísseis”.
Putin destacou que se trata de “uma peça de armamento única que mais ninguém tem no mundo” e lembrou que especialistas do mais alto nível previram que tal projeto era “irrealizável”.
“E agora concluímos os testes finais”, afirmou orgulhosamente, acrescentando ser preciso construir a infraestrutura necessária para a sua implantação e colocá-lo ao serviço das Forças Armadas, para o que ainda há “muito trabalho pela frente”.
Putin anunciou pela primeira vez em outubro de 2023 um teste bem-sucedido com o Burevéstnik, um míssil envolto em controvérsia devido aos numerosos testes falhados realizados no final da década passada.
A Rússia decidiu avançar com o desenvolvimento desses mísseis quando os EUA abandonaram, em 2001, o tratado antimísseis, assinado por Moscovo e Washington em plena Guerra Fria (1972), para criar o seu próprio escudo antimísseis.
Putin dirigiu esta semana manobras das forças nucleares russas por terra, mar e ar, logo após o cancelamento da cimeira de Budapeste com o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, devido à recusa de Moscovo em cessar as hostilidades na Ucrânia.
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Bom dia,
Neste liveblog vamos estar a acompanhar as notícias sobre a guerra na Ucrânia.
Neste link pode recordar as notícias que marcaram este sábado. Fique connosco!