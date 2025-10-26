Depois do ataque da Rússia em Kiev que matou três pessoas e deixou 32 feridos, Volodymyr Zelensky fez uma partilha no X a criticar mais uma vez a ofensiva russa, afirmando que os alvos foram “prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil”.

“Os esforços de resposta estão em andamento em Kiev após o ataque russo. Todos os serviços de emergência necessários estão a trabalhar nos locais. Ontem à noite, a Rússia lançou mais de 100 drones contra nós. Prédios residenciais comuns em vários bairros da cidade foram danificados. Infelizmente, até o momento, sabe-se que três pessoas morreram no ataque. Minhas mais profundas condolências às suas famílias. Dezenas ficaram feridas, incluindo crianças”, destaca o Presidente ucraniano, que volta a criticar a ofensiva russa.

“Cada ataque russo é uma tentativa de infligir o máximo de dano possível à vida cotidiana. Esta semana, atingiram prédios residenciais, o nosso povo, crianças e infraestrutura civil. Esses são os principais alvos dos russos. Milhares de ataques com diversos tipos de armas: em apenas uma semana, a Rússia utilizou quase 1.200 drones de ataque, mais de 1.360 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis de diferentes tipos contra a Ucrânia.”

Zelensky falou ainda sobre os esforços de defesa da Ucrânia, com foco nas medidas económicas impostas à Rússia, com a ajuda dos países europeus e os EUA. “Em meio a todos esses ataques, a Ucrânia continuou a se defender ativamente – no campo de batalha, no céu e por meio da diplomacia. Há resultados significativos em relação à pressão sobre a Rússia: o 19º pacote de sanções da UE e as novas sanções dos EUA contra o petróleo russo. Somos gratos aos nossos parceiros por essas medidas, mas é importante não parar por aqui. Contamos com a sincronização dessas sanções em todo o G7 e outras jurisdições parceiras. E, claro, restrições tarifárias e sanções adicionais são necessárias contra a Rússia e todos aqueles que a ajudam a se manter à tona. Certamente, a pressão ajudará a trazer a paz. Agradeço a todos que contribuem para isso.”