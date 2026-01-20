O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que “mais de um milhão de consumidores estava sem eletricidade” na capital ucraniana de Kiev ao início da noite.

No seu discurso noturno publicado na rede social X, Zelensky revelou também que “um número significativo de edifícios tinha ficado sem aquecimento”, com o número a ultrapassar os quatro 2mil blocos de apartamento.

“Todos os esforços têm de ser direcionados para aliviar a situação”, continuou.

Air defense missiles are needed daily. Weapons are needed daily. Equipment for recovery and reserves is needed daily. If the Davos format delivers this—real results for Ukraine—Ukraine will be represented there. pic.twitter.com/Z2rRvo4nCy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026

Entretanto, o ministro da Energia, Denys Shmyhal, informou no Telegram que, pelo menos, o abastecimento de água tinha sido restaurado em Kiev, depois das infraestruturas de abastecimento terem ficado sem energia.

O fornecimento do aquecimento às casas também está a ser reparado, com os funcionários estatais a trabalharem nas operações de arranque “durante toda a noite”.

“Planeamos começar a aquecer as caldeiras hoje à noite, para que já pela manhã possamos começar a devolver o aquecimento às casas dos habitantes de Kiev”, continuou.