Num dia em que a delegação ucraniana está a regressar das negociações com os homólogos dos Estados Unidos da América, o Presidente Volodymyr Zelensky sublinhou que “é importante que o lado norte-americano consiga obter uma resposta da Rússia”. O chefe de Estado quer ver “uma genuína disposição desse Estado para se concentrar em algo que não seja a agressão”.

“Depois de tantos anos — primeiro de uma guerra híbrida e agora em larga escala — é difícil acreditar que Putin é capaz de viver sem matanças e invasões”, afirmou Zelensky no habitual discurso diário. “No entanto, a redução do preço do petróleo russo, as sanções globais fortes e a continuação de todas as outras formas de pressão são precisamente o que vai persuadir até mesmo uma pessoa teimosa”, acrescentou.

It is important that the American side be able to elicit a response from Russia – a genuine willingness by that state to focus on something other than aggression. pic.twitter.com/5qNChn6HQv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2025

O líder ucraniano destacou em particular a importância de exercer pressão sobre as finanças russas. “Putin continua em guerra enquanto tiver dinheiro para comprar a lealdade do seu círculo íntimo e da população russa, ao mesmo tempo que paga pelas mortes na linha da frente”, apontou.

Zelensky disse ainda que a Ucrânia está a preparar novas propostas de sanções para pressionar a Rússia. As medidas estão a ser pensadas para visar indivíduos de várias nacionalidades que estão a trabalhar para a industria de defesa russa. “As nossas propostas de sanções são sempre tidas em conta pelos nossos parceiros”, notou.