Ao telefone, Zelensky e von der Leyen tiveram uma "conversa muito calorosa e positiva" sobre o apoio da UE a Kiev

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, apelou à Europa para que continue a apoiar a Ucrânia, alertando que a falta desse apoio poderá criar sérios riscos para a segurança do continente.

Em entrevista à agência DPA, citada pelo European Pravda, Rutte afirmou que, para impedir que o Presidente russo, Vladimir Putin, tente atacar um país da NATO, é essencial que a Ucrânia se mantenha forte. Sublinhou também a necessidade de os Estados-membros da Aliança aumentarem os seus gastos em defesa, em linha com os compromissos assumidos na cimeira da NATO realizada em Haia, em junho.

“Se fizermos estas duas coisas, seremos suficientemente fortes para nos defendermos e Putin nunca tentará [atacar a NATO]”, sublinhou o secretário-geral.

Rutte acrescentou que o rearmamento europeu tem de avançar rapidamente, alertando que, segundo várias avaliações dos serviços de informações, a situação de segurança poderá degradar-se já em 2027.