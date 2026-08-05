Momentos-chave
- O que aconteceu até ao momento?
- Israel bombardeia cidade de Burj Al-Shamali, no distrito de Tiro, no sul do Líbano
- Donald Trump: "Prefiro assinar um acordo [com o Irão] do que matar pessoas"
- Ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirma que Israel “não tem qualquer intenção nem plano de paz”
- Três palestinianos feridos na sequência de ataque de colonos israelitas perto de Nablus, na Cisjordânia
- Míssil intercetor israelita disparado por engano contra militares das IDF no sul do Líbano
- Forças israelitas bombardeiam Majdel Zoun, no sul do Líbano
- Comunicação com o ayatollah Mojtaba Khamenei é "muito difícil", assume Presidente iraniano
- Tensão no Mar Vermelho com Houhtis a ameaçar Arábia Saudita: "Não vamos permitir que nenhum navio passe"
- Houthis do Iémen reivindicam ataque a petroleiro saudita no Golfo de Aden
- Afinal, EUA continuam negociações para que Ucrânia produza intercetores de sistemas Patriot, avança Reuters
- Irão e Omã podem assinar acordo sobre Ormuz já está noite. Estreito abriria totalmente dentro de 60 dias
- Chefe das Forças de Defesa de Israel esteve em Gaza e promete continuar a "operar de forma proativa"
- Explosão no Mar de Aden, no Iémen
- Negociações marcadas para hoje entre Líbano e Isarel terminam abruptamente
- Acordo entre Irão e Omã em relação ao Estreito de Ormuz na "fase final"
- EUA perto de fazer "concessão" ao Irão: país vai poder controlar que navios que entram no Estreito de Ormuz
- Israel volta a atacar sul do Líbano após "violação flagarante" do cessar-fogo pelo Hezbollah
- Diretor de empresas de fabrico de drones ficou gravemente ferido em explosão na Rússia
- Livre apresenta voto de condenação no Parlamento sobre crocodilos em prisões israelitas
- Ataques russos a Sumy fazem dois mortos e três feridos
- Um morto e oito feridos em ataque russo a Odessa
- "Veremos". Trump admite acordo com o Irão dentro de 48 horas
- Donald Trump rejeitou fornecer mísseis de defesa aérea pedidos por Zelensky
- Mais de 800 mil libaneses deslocados regrassam a casa
- Houthis dizem ter atingido petroleiro saudita no mar Vermelho
- Número de mortos no ataque a Kiev sobe para 17. Zelensky lamenta falta de mísseis de defesa aérea
- EUA usaram mais de 80% do stock de mísseis de defesa aérea THAAD na guerra contra o Irão
- Rússia lançou 28 mísseis na última noite. Ucrânia não conseguiu intercetar nenhum
- Ucrânia volta a atacar a armazéns da empresa russa Wildberries. Imagens mostram grande explosão
- EUA usaram quase todo o stock de mísseis balísticos na guerra contra o Irão
- Donald Trump diz que EUA tiveram "conversas muito boas" com o Irão. Estreito de Ormuz "será aberto em breve"
- Ataques russos em Kiev fazem 15 mortos e mais de 50 feridos
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Bom dia.
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Para continuar a acompanhar as notícias sobre as tensões geopolíticas e guerras em curso no mundo, pode aceder ao novo artigo em direto, que agora abrimos.
Trump responde ao pedido de Zelensky por mais ajuda militar: “Nós também queremos mísseis”
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O que aconteceu até ao momento?
- Donald Trump afirmou durante um comício que prefere assinar um acordo com o Irão a recorrer a ataques militares, revelando que os Estados Unidos estiveram perto de lançar um “grande ataque” contra o país. O líder norte-americano sublinhou que Teerão nunca poderá ter uma arma nuclear e mencionou que Teerão teria solicitado a interrupção do ataque para favorecer o diálogo, algo que foi posteriormente negado pelos iranianos.
- As tensões no Médio Oriente continuam elevadas, com Israel a realizar bombardeamentos no sul do Líbano, especificamente em Burj Al-Shamali e Majdel Zoun. Estes ataques surgem após aquilo que Israel considera violações do cessar-fogo pelo Hezbollah. Além disso, houve um incidente em que um míssil intercetador israelita foi disparado acidentalmente contra o próprio exército israelita, sem provocar feridos.
- Na Ucrânia, registaram-se ataques massivos de mísseis e drones pela Rússia, resultando em pelo menos 17 mortos e 44 feridos. A falta de mísseis intercetores foi referida por Volodymyr Zelensky como um fator que poderia ter evitado estas perdas. Os ataques focaram-se principalmente em infraestruturas civis, exacerbando a crise humanitária na região.
- Negociações entre o Irão e Omã para um acordo sobre o Estreito de Ormuz estão em fase final, sendo que os Estados Unidos começaram a remover sanções relacionadas com contraterrorismo ao Irão. A potencial reabertura do Estreito de Ormuz surge após declarações de Donald Trump sobre “conversas muito boas” com o Irão, indicando que um acordo poderá ser alcançado em breve.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Israel bombardeia cidade de Burj Al-Shamali, no distrito de Tiro, no sul do Líbano
Israel bombardeou a cidade de Burj Al-Shamali, no distrito de Tiro, sul do Líbano, segundo um correspondente da Al Jazeera que se encontra no local.
Na cidade de Tibnin, um ataque israelita matou uma pessoa. Separadamente, dois soldados israelitas morreram quando um edifício armadilhado com explosivos detonou no sul do Líbano, relata a emissora.
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Donald Trump: "Prefiro assinar um acordo [com o Irão] do que matar pessoas"
Donald Trump afirmou que preferia “assinar um acordo [com o Irão] do que matar pessoas” e revelou que os Estados Unidos estiveram perto de lançar “um grande ataque” contra o país.
Durante um comício no Nevada, no Red Rock Casino, o Presidente norte-americano disse que Teerão terá pedido que a operação não fosse realizada e que fosse dada uma oportunidade ao diálogo, acrescentando que mais tarde os iranianos negaram ter feito esse pedido.
“Estamos a falar, vamos ver o que é que acontece. Eles respeitam-nos”, disse Trump. “O Irão nunca poderá ter uma arma nuclear”, concluiu.
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Ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirma que Israel “não tem qualquer intenção nem plano de paz”
O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, afirmou que Israel “não tem qualquer intenção nem plano de paz”. Hakan Fidan acusou o país de estar utilizar plataformas diplomáticas para promover aquilo que descreveu como as suas “estratégias ilegais”, segundo a Al Jazeera.
“Se os países da região e a comunidade internacional não tomarem as medidas diplomáticas necessárias para conter as políticas expansionistas de Israel, isso produzirá não apenas uma crise regional, mas uma global”, acrescentou Fidan, citado pela emissora.
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Três palestinianos feridos na sequência de ataque de colonos israelitas perto de Nablus, na Cisjordânia
Colonos israelitas atacaram habitantes da cidade de Beit Furik, a leste de Nablus, na Cisjordânia, provocando três feridos, informou a agência de notícias palestiniana Wafa, segundo a Al Jazeera.
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Míssil intercetor israelita disparado por engano contra militares das IDF no sul do Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que um dos seus mísseis intercetores foi disparado acidentalmente contra forças israelitas no sul do Líbano, segundo o The Times of Israel.
O incidente não provocou feridos e está a ser alvo de uma investigação por parte do Exército israelita.
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Forças israelitas bombardeiam Majdel Zoun, no sul do Líbano
A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que as forças israelitas bombardearam Majdel Zoun, no sul do Líbano, segundo a Al Jazeera.
Até ao momento, não há registo de vítimas.
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Novo acordo entre Irão e Omã deixa cair negociações de paz?
O especialista em relações internacionais, João Albuquerque não acredita que Trump deixe o Estreito de Ormuz ficar pior do que era antes da guerra. Ainda, afirma que apoio da UE à Ucrânia veio tarde. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
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Comunicação com o ayatollah Mojtaba Khamenei é "muito difícil", assume Presidente iraniano
O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse hoje, numa entrevista citada pela Reuters, que a comunicação com o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, atualmente é “muito difícil”.
Iranian President Masoud Pezeshkian:
Communicating with Mojtaba Khamenei is very difficult now, but his presence is a significant source of strength for us, allowing us to maintain the process.
In the events they initiated, regarding the message he gave stating that while he… pic.twitter.com/sbDaZW2lKw
— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Desde os ataques de 28 de fevereiro de 2026, Mojtaba Khamenei não é visto em público. Surgiram rumores de que o líder supremo iraniano estaria desfigurado e teria ficado com graves problemas na sua mobilidade.
Mojtaba Khamenei escapou por pouco aos ataques norte-americanos, que mataram o pai, Ali Khamenei.
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Tensão no Mar Vermelho com Houhtis a ameaçar Arábia Saudita: "Não vamos permitir que nenhum navio passe"
Um porta-voz dos Houthis, Yahya Saree, veio avisar a Arábia Saudita de que estão a “monitorizar todos os movimentos dos petroleiros sauditas” no Mar Vermelho, perto do Golfo de Aden.
“Não vamos permitir que nenhum navio passe, seja do sul do Mar Vermelho, seja do norte, até que as reivindicações legítimas do nosso povo sejam ouvidas”, referiu o mesmo porta-voz.
تمكنت القوات المسلحة اليمنية _بفضل الله_ من استهداف سفينة "Daisy" النفطية السعودية في خليج عدن وذلك بصاروخ باليستي وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة.
يأتي هذا الاستهداف في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة…
— العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) August 5, 2026
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Houthis do Iémen reivindicam ataque a petroleiro saudita no Golfo de Aden
O grupo xiita pró-Irão do Iémen, os houthis, reivindicou hoje um ataque a um petroleiro da Arábia Saudita no Golfo de Aden, avançam as agências internacionais.
A Arábia Saudita ainda não confirmou o ataque.
YEMEN'S HOUTHIS SAY THEY TARGETED SAUDI OIL VESSEL IN GULF OF ADEN; NO SAUDI CONFIRMATION
— CGTN America (@cgtnamerica) August 5, 2026
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Afinal, EUA continuam negociações para que Ucrânia produza intercetores de sistemas Patriot, avança Reuters
Apesar de várias dúvidas de Donald Trump em relação ao assunto, os Estados Unidos da América continuam em negociações com a Ucrânia para providenciar interceptores para os Patriot, um móvel de defesa antimísseis e antiaérea essencial para travar os mísseis russos.
Segundo a Reuters, a nova estratégia passa por permitir à Ucrânia construir alguns dos componentes para os Patriot, mas não em território ucraniano — noutra parte da Europa.
O embaixador dos Estados Unidos na NATO, Matthew Whitaker, está a tentar chegar a acordo e viajou para Kiev nos últimos meses. “Nenhuma ordem foi dada para parar as discussões”, assinalou uma fonte conhecedora dos planos à Reuters.
Esta tarde, o Presidente ucraniano falou ao telefone com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Volodymyr Zelensky admitiu que “estão a trabalhar o mais arduamente possível com todos os parceiros” para que a Ucrânia receba interceptores para proteger o país “de ataques loucos russos”.
We are working as hard as possible with all partners who can assist with the supply of interceptor missiles to protect against such insane Russian strikes targeting life, people, and civilian facilities.
Today, I spoke with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO about the… pic.twitter.com/7zk4ejuUtx
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026
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Comando Central norte-americano garante que bloqueio marítimo ao Irão continua ativo
No X, o Comando Central norte-americano informou que o país continua com o bloqueio do Estreito de Ormuz.
“Até 5 de agosto, as forças do Comando Central redirecionaram 48 embarcações comerciais”, indicou o Comando Central.
A U.S. Air Force F-16 fighter jet is refueled during a patrol over regional waters in the Middle East while the U.S. continues enforcement of the blockade against Iran. As of Aug. 5, CENTCOM forces have redirected 48 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/2Q15fC5iZm
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 5, 2026
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Irão e Omã podem assinar acordo sobre Ormuz já está noite. Estreito abriria totalmente dentro de 60 dias
O canal 12 israelita está a avançar que o Irão e o Omã podem assinar um acordo sobre o Estreito de Ormuz já está noite. Os Estados Unidos não estão diretamente envolvidos nas negociações, ainda que tenham sido avisados dos progressos das negociações.
O acordo implicaria a abertura do Estreito de Ormuz dentro de 60 dias, ainda que este prazo não seja fixo.
As embarcações que entram em Ormuz rumo ao Golfo Pérsico passariam pelo lado iraniano do Estreito, enquanto os navios que saem da via estratégica sairiam pelo lado do Omã.
Durante os 60 dias, não haveria o pagamento de quaisquer portagens. No próximo mês, os dois países também se comprometem a limpar as minas que ainda permanecem no Estreito — algo que, ainda assim, pode demorar mais.
Assim que todas as minas forem limpas é que o Estreito de Ormuz é totalmente aberto. Durante 60 dias, o Irão e o Omã também negociariam os moldes de eventuais portagens na região.
Para a vigência deste acordo, deveria ter de entrar em vigor um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão.
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Chefe das Forças de Defesa de Israel esteve em Gaza e promete continuar a "operar de forma proativa"
O chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF), Eyal Zamir, disse que as tropas do país têm vindo “sistematicamente a atacar o Hamas”.
As IDF têm, realçou Eyal Zamir, enfraquecido “significativamente” as capacidades do Hamas e “mudaram a realidade de segurança” na região.
“As IDF vão continuar a operar de forma proativa. Não vamos permitir que uma ameaça emerja nas nossas fronteiras como aconteceu no 7 de Outubro”, destacou Eyal Zamir.
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Explosão no Mar de Aden, no Iémen
O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido registou uma “explosão” perto do Iémen.
Houve um “incidente” a 95 milhas de Aden, no Iémen. O comandante de um petroleiro ouviu a explosão. Todos os tripulantes estão a salvo.
As autoridades já estão a investigar o sucedido.
UKMTO WARNING 106-26
Click here to view the full warning⤵️https://t.co/iEt5aG0Mru#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/6QeQIOu6qd
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) August 5, 2026
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Guerra do futuro: tecnologia barata vence meios caros?
Azeredo Lopes considera que a Ucrânia atingiu um novo patamar de eficácia com meios baratos. Sublinha que a NATO está obsoleta e os EUA têm stocks baixos devido ao uso de armas caras contra drones. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
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Negociações marcadas para hoje entre Líbano e Isarel terminam abruptamente
O Times of Israel está a noticiar que as negociações marcadas para hoje em Roma entre Israel e o Líbano terminaram abruptamente.
O principal negociador e embaixador israelita nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, está a acusar a delegação libanesa de divulgar informações falsas à imprensa do Líbano.
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Zelensky avisa: Rússia prepara-se para "aumentar a produção de mísseis balísticos antes do inverno"
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontrou-se hoje pela primeira vez com o ministro da Defesa do Reino Unido, Wes Streeting.
Numa nota no X, Volodymyr Zelensky avisou o ministro da Defesa de que a Rússia está a “aumentar a produção de mísseis balísticos antes do inverno”.
“Discutimos como o Reino Unido pode ajudar a Ucrânia a proteger as nossas cidades e comunidades destas ameaças balísticas”, referiu o líder ucraniano.