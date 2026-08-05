Donald Trump: "Prefiro assinar um acordo [com o Irão] do que matar pessoas"

Donald Trump afirmou que preferia “assinar um acordo [com o Irão] do que matar pessoas” e revelou que os Estados Unidos estiveram perto de lançar “um grande ataque” contra o país.

Durante um comício no Nevada, no Red Rock Casino, o Presidente norte-americano disse que Teerão terá pedido que a operação não fosse realizada e que fosse dada uma oportunidade ao diálogo, acrescentando que mais tarde os iranianos negaram ter feito esse pedido.

“Estamos a falar, vamos ver o que é que acontece. Eles respeitam-nos”, disse Trump. “O Irão nunca poderá ter uma arma nuclear”, concluiu.