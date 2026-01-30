A Câmara de Alcácer do Sal reabriu hoje ao trânsito parte da Avenida dos Aviadores, inundada devido à subida do Rio Sado, e colocou um autocarro gratuito à disposição dos moradores de um bairro que estava isolado.

Segundo a autarquia, foi reaberta à circulação rodoviária a via Norte da Avenida dos Aviadores, a artéria mais afetada na baixa da cidade, que começou a ficar inundada na quarta-feira, quando o Rio Sado galgou as margens, devido à chuva persistente e às descargas de barragens. Além disso, o trânsito também já foi restabelecido nas estradas de acesso às localidades de Casebres e Santa Catarina, acrescentou a autarquia.

Já no Bairro do Forno da Cal, foi colocado à disposição dos moradores, que estavam “até agora isolados”, um autocarro gratuito, para fazer a viagem de ida e volta, de hora a hora, “entre a rotunda e as superfícies comerciais da cidade”. Além disso, “esta tarde, foi criada uma saída, mais elevada, para que a população do Bairro do Forno da Cal possa aceder à Estrada Nacional 10 (EN10) sem passar pela rotunda, ainda submersa”, acrescentou o município.

A autarquia disse também ter distribuído ‘powerbanks’ aos moradores da zona sem abastecimento de energia elétrica, para garantir que estão contactáveis, estando também os serviços municipais e das juntas de freguesia “a contactar todos os moradores afetados para verificar necessidades de alimentos, medicação ou outro tipo de acompanhamento social”.

Também foi iniciada “a limpeza e lavagem das ruas e edifícios que já não estão alagados, bem como a desentupimento de sarjetas, apoiando os moradores e comerciantes na limpeza dos seus espaços”, enumerou a autarquia, realçando que foi igualmente aberta uma área para escoamento das águas por baixo do Itinerário Complementar 1 (IC1), “que se encontrava tapada devido às obras que decorrem”.

E “há uma articulação total com as associações de regantes, que gerem as barragens, de forma a minimizar os impactos das descargas, com o seu faseamento, sempre que possível”, afirmou ainda o município.