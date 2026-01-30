Momentos-chave
- Coimbra vai começar a trabalhar num possível cenário de evacuação
- Cerca de 234 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 22h00
- Águas do Centro Litoral está a garantir dois terços de água à rede municipal de Leiria
- Forças Armadas vão disponibilizar geradores para Figueiró dos Vinhos
- PSP alerta para falsas campanhas de solidariedade para ajudar vítimas
- Águas do Norte garante qualidade da água fornecida à população
- Quebra-mar exterior do Porto de Leixões danificado pela agitação marítima
- Proteção Civil registou quase 10 mil ocorrências desde terça-feira
- Bispo de Leiria-Fátima manifesta “solidariedade e oração” pelas vítimas
- Seguro faz comício contido e sai rapidamente: "Estava para ser uma grande festa, mas uma catástrofe assolou o pais"
- Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com autarcas de Leiria e Figueiró dos Vinhos. Ministra da Administração Interna acompanha encontro
- E-Redes conta ter 80% do serviço restabelecido até domingo
- Ventura acusa Governo de ter feito "muito pouco para evitar" mortes
- Candidato presidencial recusa estar a fazer "campanha paralela" e já admite levar comunicação social a acção em locais afetados
- Ventura considera "fundamental" uma auditoria à Proteção Civil
- Ministro da Economia reuniu com autarcas em Coimbra. "Dimensão dos prejuízos é mais do que suficiente para ativar" fundo de solidariedade
- Seguro cita Jorge Coelho, nesta "catástrofe": "A culpa não pode morrer solteira"
- Seguro sugere ao Governo que peça alargamento de prazos do PRR para obras de reconstrução após mau tempo
- Ventura regressa à zona de Leiria este sábado: "Amanhã vou voltar a uma das zonas afetadas"
- Ministra diz que não foi ao terreno porque "há muito, muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade"
- "Temos de nos prevenir para uma semana difícil", diz ministra
- Ministra da Administração Interna fala em "provação terrível provocada por fenómeno meteorológico e climatérico extremo"
- "Tempestade Kristin poderá ter sido a tempestade mais forte" desde que há registo
- “Temos dois dias para nos prepararmos", alerta presidente da APA. "Vamos ter uma semana muito difícil"
- "Grau de destruição" causado pela tempestade Kristin é "muito grande"
- Impacto da Kristin "não tem paralelo" na rede elétrica. Danos atingem 4430 km de redes e 650 postes
- Leitão Amaro afirma que Proteção Civil colocou estado de prontidão máxima na segunda-feira, mas a ANEPC só terá tomado essa decisão na terça
- 271 mil casas sem eletricidade. 212 mil estão no distrito de Leiria
- Leitão Amaro diz que Ministra da Saúde não está no terreno porque "está a assumir outras responsabilidades"
- Governo retira vídeo que mostrava ministro da Presidência a acompanhar operações de socorro
- Ministra da Administração Interna vai participar em conferência de imprensa às 16h00
- Governo promete anunciar mais apoios nos próximos dias e saúda auxílio da Comissão Europeia: "A Europa está do nosso lado"
- Ventura altera campanha para apoiar populações: "Não faz sentido fazer uma campanha normal"
- INEM, bombeiros e Cruz Vermelha já responderam a mais de 230 emergências médicas na região de Leiria
- IPMA prevê chuva e vento a partir de domingo
- Carneiro destaca papel de Marcelo para resposta "adequada" mas também "tardia" do Governo
- Número de casas sem eletricidade está nos 285 mil, 215 mil estão no distrito de Leiria
- Secretário-geral do PS coloca a sua "experiência na gestão de crises" à disposição do Governo para ajudar
- Governo mostrou outra vez "insensibilidade e impreparação", diz Carneiro. “Aconteceu no apagão e nos incêndios e voltou a acontecer agora".
- Pedrógão Grande enfrenta “mais uma tragédia”, diz presidente da Câmara
- Alcácer do Sal ativa Plano Municipal de Emergência
- PSP de Leiria confirma tentativas "muito pontuais" de furto de combustíveis, mas "visibilidade da polícia parece ter feito a diferença"
- DGS alerta para cuidados com água e alimentos
- "Limpar Leiria”. Operação arranca no sábado
- Seguro volta a cancelar ação de campanha para nova visita às zonas afetadas pelo mau tempo
- Cruz Vermelha mobiliza equipas e geradores para as regiões afetas e alerta que apoios terão de continuar nos próximos meses
- Leitão Amaro vai passar o dia a visitar regiões afetadas acompanhado por outros membros do Governo
- Mais de 290 mil clientes da E-Redes continuavam sem energia pelas 06:30
- Lei de Bases do Clima em debate hoje no parlamento. IL quer eliminar "emergência climática" do texto
- Linhas ferroviárias do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste ainda com interrupções
- Comissário europeu na Marinha Grande em visita a áreas afetadas
- Candidatos presidenciais fazem campanha em Aveiro. Ventura troca arruada por recolha de bens devido ao mau tempo
Histórico de atualizações
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Energia começa a ser restabelecida em algumas zonas do concelho de Alcobaça
Alcobaça, um dos concelhos mais atingidos pela tempestade Kristin, começa a ver restabelecida energia em algumas casas.
De acordo com informação apurada pelo Observador, em Pataias, a vila mais atingida no concelho, a eletricidade “está a regressar aos poucos”, assim como a rede móvel.
Já o fornecimento de água tem sido intermitente, por causa do abastecimento dos depósitos que servem a região.
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Coimbra vai começar a trabalhar num possível cenário de evacuação
As autoridades em Coimbra vão começar a trabalhar na prevenção de um possível cenário de evacuação, face a descargas na barragem da Aguieira, disse à Lusa a presidente da Câmara Municipal.
Ana Abrunhosa afirmou que, no sábado, haverá mais informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e com nível de chuva previsto “há probabilidade de haver descargas” na barragem de Aguieira, uma situação que terá de ser acompanhada e monitorizada para perceber se será preciso retirar pessoas e animais.
“Para estarmos preparados, vamos já trabalhar com os presidentes junta o cenário de avisar famílias, empresas, para, no caso da alerta, estarem preparados na próxima semana. Vamos trabalhar num plano de risco máximo de perceber se tivermos que evacuar IPSS, onde é que as pessoas vão ficar, se tivermos que evacuar as populações e vamos fazê-lo com a máxima cautela”, assinalou Ana Abrunhosa.
Sobre possíveis áreas que possam ser afetadas, a autarca disse que vai depender do cenário que for dado pela APA, sendo que a preocupação é Coimbra, mas também com Montemor-o-Velho e Soure.
“Neste momento, com toda a tranquilidade, vamos ter que imaginar que, para a semana, onde vamos ter muita chuva pode acontecer o pior cenário. Não sabemos aonde e, portanto, é acompanhar, monitorizar”, acrescentou, salientando que os bombeiros vão estar em permanência a vigiar toda a estrutura, para perceber se há ou não sinais.
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Cerca de 234 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 22h00
Cerca de 234 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 22h00 sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.
Segundo informação enviada à agência Lusa, a maioria dos clientes ainda sem energia elétrica localiza-se no distrito de Leiria, cerca de 180 mil, seguindo-se Santarém, com 19 mil, Portalegre, com 10.700, e Castelo Branco e Coimbra com 8.400.
A E-Redes, empresa responsável pela distribuição de eletricidade, ressalva que os impactos da depressão Kristin “não têm paralelo” com outros fenómenos recentes em Portugal continental, admitindo constrangimentos à rápida reposição do serviço, devido às dificuldades de mobilidade e à instabilidade das condições meteorológicas.
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Águas do Centro Litoral está a garantir dois terços de água à rede municipal de Leiria
A Águas do Centro Litoral (AdCL) está a assegurar dois terços do abastecimento de água à rede do Município de Leiria, na sequência da inundação de uma estação elevatória no concelho, anunciou a empresa em comunicado.
“A Águas do Centro Litoral está, neste momento, a assegurar dois terços do abastecimento de água à rede do Município de Leiria, na sequência da inundação da estação elevatória de Porto de Figueira, outra infraestrutura responsável pela totalidade do abastecimento ao concelho”, refere um comunicado enviado à agência Lusa.
Esta água é, posteriormente, distribuída ao domicílio pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.
“Em estreita articulação com a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Leiria, a AdCL está a desenvolver todos os esforços para proceder à secagem da infraestrutura, prevendo-se a reposição integral do abastecimento ao Município no prazo aproximado de 18 horas”, adiantou.
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Afinal, por que é que o tempo preocupa tanto na próxima semana? Não há dia que não chova, além de neve e vento (mas sem novas Kristin)
A próxima depressão chega já este domingo à noite e traz novamente chuva intensa. Há 13 distritos sob aviso amarelo, entre eles Leiria, Coimbra e Santarém. Durante a semana choverá todos os dias.
Afinal, por que é que o tempo preocupa tanto na próxima semana? Não há dia que não chova, além de neve e vento (mas sem novas Kristin)
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Forças Armadas vão disponibilizar geradores para Figueiró dos Vinhos
O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje que as Forças Armadas vão disponibilizar geradores para o concelho de Figueiró dos Vinhos, no interior do distrito de Leiria, que ficou bastante afetado pela depressão Kristin.
À chegada ao quartel dos bombeiros de Figueiró dos Vinhos, Nuno Melo disse à agência Lusa que o Governo vai também disponibilizar tela impermeável com “alto grau de resistência e durabilidade” para a cobertura provisória dos telhados.
“Serão geradores suficientes para garantir que, nesta situação provisória, pelo menos o restabelecimento de situações numa certa normalidade”, referiu o governante, sem especificar a quantidade de aparelhos e a sua instalação no terreno.
O ministro da Defesa Nacional remeteu essas “questões técnicas” para uma reunião de trabalho, com o secretário de Estado da Proteção Civil, com autarcas e proteção civil local e regional.
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PSP alerta para falsas campanhas de solidariedade para ajudar vítimas
A PSP alertou hoje a população para a circulação de falsas campanhas de solidariedade e angariação de fundos para as vítimas da passagem por Portugal continental da depressão Kristin, que deixou um rastro de destruição.
“A solidariedade é essencial, a burla não!”, refere a PSP numa mensagem publicada nas redes sociais, na qual aconselha os cidadãos a “verificarem sempre a origem das iniciativas” e para doarem “apenas através de canais oficiais” e denunciarem às autoridades qualquer tentativa de burla.
A PSP anuncia ainda que “reforçou significativamente” a sua presença no Comando Distrital de Leiria, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo, garantindo segurança imediata, apoio constante à população e colaboração estreita com a Proteção Civil.
“Todos os polícias disponíveis estão mobilizados no terreno, incluindo o reforço de um subgrupo do Corpo de Intervenção, bem como meios provenientes da PSP – Comando Metropolitano de Lisboa, PSP – Comando Distrital de Aveiro e Escola Prática de Polícia (EPP), adianta.
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Força Aérea presta apoio com tendas, refeições e geradores
A Força Aérea tem prestado apoio às populações afetadas pela depressão Kristin com tendas, refeições ou a cedência de geradores e toldos para coberturas, anunciou hoje este ramo das Forças Armadas.
Em comunicado, a Força Aérea destacou que o apoio, através do envolvimento de pessoal e equipamentos, tem sido prestado em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e em conjunto com as Forças Armadas.
“Em particular, foi disponibilizado o Kit de Mobilidade da Força Aérea, com tendas e refeições, e ainda a cedência de geradores e toldos para coberturas”, detalhou.
A Força Aérea está também a dar apoio através do reabastecimento de aeronaves do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) na Base Aérea N.º 5, Monte Real, que estão a monitorizar por via aérea os estragos efetuados pela depressão, revelou ainda.
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"Foi brutal" e "não tem paralelo". Kristin atingiu mais de 5.000 km de redes elétricas, da média à muito alta tensão
Não há registo de um fenómeno climático tão destruidor para a rede elétrica. Mais de 5.000 quilómetros de linhas de média, alta e muito alta tensão e centenas de postes elétricos foram afetados.
“Foi brutal” e “não tem paralelo”. Kristin atingiu mais de 5.000 km de redes elétricas, da média à muito alta tensão
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Águas do Norte garante qualidade da água fornecida à população
A empresa Águas do Norte assegurou hoje que a água fornecida à população cumpre rigorosamente todos os parâmetros legais de qualidade, considerando que o alerta da Direção-Geral da Saúde (DGS) teve um “caráter preventivo e geral”.
“A segurança e a qualidade da água fornecida à população são uma prioridade absoluta da Águas do Norte, sendo asseguradas por equipas técnicas especializadas, tecnologias avançadas de tratamento e um rigoroso sistema de controlo laboratorial”, realçou a empresa que tem sede em Vila Real.
Este esclarecimento surgiu na sequência de um comunicado emitido pela DGS a alertar para “riscos na segurança da água e dos alimentos após a tempestade Kristin e os cortes de energia”.
“A Águas do Norte assegura que a água distribuída cumpre rigorosamente todos os parâmetros legais de qualidade definidos na legislação nacional e comunitária em vigor”, reforçou, assegurando que o “controlo da qualidade da água é realizado de forma contínua e sistemática, através de um vasto plano de monitorização que inclui análises regulares em todas as fases do processo — captação, tratamento, armazenamento e distribuição”.
A empresa considerou que os “alertas emitidos pela DGS têm caráter preventivo e geral, não estando associados a qualquer não conformidade específica identificada nos sistemas geridos pela Águas do Norte”.
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Quebra-mar exterior do Porto de Leixões danificado pela agitação marítima
O muro-cortina do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, em Matosinhos, sofreu danos devido à agitação marítima causada pela tempestade Kristin, adiantou hoje a administração portuária, acrescentando que, até ao momento, não está comprometida a segurança e navegação.
Em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) referiu que o mau tempo causou “danos no muro-cortina do quebra-mar exterior norte do Porto de Leixões (parte antiga)”, em Matosinhos, distrito do Porto.
“Os danos verificados, até ao momento, não comprometem as condições de segurança da barra de Leixões, mantendo-se a navegação em plena normalidade”, pode ler-se.
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Proteção Civil registou quase 10 mil ocorrências desde terça-feira
Proteção Civil registou até ao final da tarde de hoje 9.994 ocorrências provocadas pela passagem da depressão Kristin por Portugal continental que afetou sobretudo as zonas Oeste, Coimbra e Grande Lisboa.
Segundo o mais recente balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), foram registadas, entre as 16:00 de terça-feira e as 19:00 de hoje, 9.994 ocorrências maioritariamente quedas de árvores e de estruturas, desabamentos de terras, telhados e infraestruturas arrastadas pelos ventos.
Segundo a ANEPC, as zonas mais afetadas são as regiões do Oeste (1.528 ocorrências), de Coimbra (1.365) e Grande Lisboa (1.138).
A Proteção Civil dá conta que as principais ocorrências referem-se a queda de árvores (5.451), queda de estruturas (2.037), inundações (1.103), movimentos de massas (690) e limpezas de vias (665).
Durante o mesmo espaço de tempo foram efetuados 32 salvamentos terrestres e 16 aquáticos, n
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Bispo de Leiria-Fátima manifesta “solidariedade e oração” pelas vítimas
O bispo da Diocese de Leiria-Fátima, José Ornelas, manifestou hoje “solidariedade e oração” pelas vítimas do mau tempo, acrescentando que toda a ajuda económica ou de bens de primeira necessidade deve ser canalizada através da Cáritas.
José Ornelas frisou que a Diocese de Leiria-Fátima está a acompanhar de “forma atenta” a “difícil situação, nas paróquias e organizações do território”, numa mensagem num “momento de dor e dificuldade” dirigida à população do “território da Diocese de Leiria-Fátima, particularmente na região Centro do país”.
Expressou ainda a sua “solidariedade e oração pelas vítimas mortais e suas famílias, pelos que ficaram feridos, bem como por aqueles que perderam bens, memórias e meios de vida”.
A diocese tem procurado “oferecer apoio concreto e presença pastoral junto das comunidades afetadas, agindo em articulação com as autoridades locais e nacionais de socorro e reparação das condições de vida das áreas atingidas”, frisou o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.
“Por parte da Diocese, toda a ajuda económica ou de bens de primeira necessidade deve ser canalizada através da Cáritas diocesana, de acordo com as indicações veiculadas nas plataformas digitais da Diocese” pode ler-se.
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"Não sei se vale a pena vir muita gente simplesmente com boa vontade"
D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, diz que a melhor forma de resposta é em coordenação com a Proteção Civil e acrescenta que a ajuda a nível nacional chegou “rapidamente” ao território afetado.
Ouça aqui a entrevista na íntegra.
“Não sei se vale a pena vir muita gente simplesmente com boa vontade”
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Abastecimento de água normalizado em Coimbra
“O Município de Coimbra informa que o abastecimento de água já se encontra totalmente restabelecido em todo o concelho e que o número de habitações sem fornecimento de eletricidade foi significativamente reduzido, passando de cerca de 10.000 para 2.400, devido aos trabalhos de reposição em curso, na sequência da passagem da depressão Kristin”.
“No que se refere ao fornecimento de eletricidade, permanecem 2.400 habitações afetadas, sobretudo nas zonas de Casal dos Penedos, Anaguéis, Abelheira, Trémoa, Mourelos, Zona Industrial da Pedrulha, bem como em cerca de metade de Almalaguês e Moinho de Vento, segundo informações da E-Redes”.
As situações mais complexas, de acordo com a Câmara, “associadas a danos em postos de média e alta tensão, encontram-se já resolvidas, mantendo-se todos os esforços para a rápida reposição da eletricidade nas restantes habitações”.
A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, sublinhou, na nota, que “está a ser feito um trabalho de grande proximidade com as entidades responsáveis, com o objetivo de devolver os serviços essenciais às populações com a maior brevidade possível, garantindo sempre a segurança dos operacionais”, apelando ainda à compreensão e paciência da população.
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Escorrência de inertes de minas não compromete abastecimento de água
O deslizamento de inertes das Minas da Panasqueira, no concelho da Covilhã, para a ribeira de Cebola, obrigou à suspensão da captação de água naquele afluente do Zêzere, mas o abastecimento à população não está comprometido.
O Município da Covilhã (distrito de Castelo Branco), a AdC (empresa que faz a distribuição em baixa) e a ICOVI – Infraestruturas e Concessões da Covilhã (empresa municipal que faz a distribuição em alta) já garantiram a continuidade do abastecimento, disponibilizando, caso venha a ser necessário “o fornecimento de água de qualidade com recurso a um camião-cisterna que abastecerá os reservatórios de distribuição”. A verificar-se necessário, esta operação será assegurada pelo Bombeiros Voluntários da Covilhã.
Desde a primeira hora “foram mobilizadas também as equipas do Serviço Municipal da Proteção Civil, do Serviço de Obras, que estão com a AdC e a ICOVI a monitorizar a situação e o risco ambiental, juntamente com a Beralt Tin & Wolfram, empresa extratora de volfrâmio e proprietária do terreno”.
As amostras de água recolhidas e já analisadas revelam, “de acordo com os primeiros resultados, que o parâmetro da qualidade está garantido e não apontam para a existência de contaminação”.
A monitorização da qualidade da água vai continuar a ser feita até ser reposta a normalidade da situação, o que se espera aconteça “no mais curto espaço de tempo”, mas deixando um apelo à população para que “mantenham um uso racional da água”.
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A24 reabre entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar
A Autoestrada 24 (A24) reabriu às 20h15 no troço entre Fortunho (Vila Real) e Vila Pouca de Aguiar, depois de ter estado cortada devido à acumulação de gelo que provocou acidentes que envolveram oito viaturas.
A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da GNR de Vila Real que explicou que esta tarde se verificou a uma queda intensa de granizo que originou a acumulação de gelo na faixa de rodagem.
Em consequência, verificaram-se sete despistes e uma colisão, que envolveram um total de oito viaturas e que originaram três feridos leves.
Segundo a Guarda, no distrito estão ainda cortadas ao trânsito, por causa de desmoronamento de terras, as estradas municipais 1305 e, Alvações do Corgo, Santa Marta de Penaguião, a 509 em Gouvães do Douro, Sabrosa, e a 602 em Vila Marim, Mesão Frio.
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Alcácer do Sal reabre ao trânsito parte de avenida inundada e disponibiliza autocarro
A Câmara de Alcácer do Sal reabriu hoje ao trânsito parte da Avenida dos Aviadores, inundada devido à subida do Rio Sado, e colocou um autocarro gratuito à disposição dos moradores de um bairro que estava isolado.
Segundo a autarquia, foi reaberta à circulação rodoviária a via Norte da Avenida dos Aviadores, a artéria mais afetada na baixa da cidade, que começou a ficar inundada na quarta-feira, quando o Rio Sado galgou as margens, devido à chuva persistente e às descargas de barragens. Além disso, o trânsito também já foi restabelecido nas estradas de acesso às localidades de Casebres e Santa Catarina, acrescentou a autarquia.
Já no Bairro do Forno da Cal, foi colocado à disposição dos moradores, que estavam “até agora isolados”, um autocarro gratuito, para fazer a viagem de ida e volta, de hora a hora, “entre a rotunda e as superfícies comerciais da cidade”. Além disso, “esta tarde, foi criada uma saída, mais elevada, para que a população do Bairro do Forno da Cal possa aceder à Estrada Nacional 10 (EN10) sem passar pela rotunda, ainda submersa”, acrescentou o município.
A autarquia disse também ter distribuído ‘powerbanks’ aos moradores da zona sem abastecimento de energia elétrica, para garantir que estão contactáveis, estando também os serviços municipais e das juntas de freguesia “a contactar todos os moradores afetados para verificar necessidades de alimentos, medicação ou outro tipo de acompanhamento social”.
Também foi iniciada “a limpeza e lavagem das ruas e edifícios que já não estão alagados, bem como a desentupimento de sarjetas, apoiando os moradores e comerciantes na limpeza dos seus espaços”, enumerou a autarquia, realçando que foi igualmente aberta uma área para escoamento das águas por baixo do Itinerário Complementar 1 (IC1), “que se encontrava tapada devido às obras que decorrem”.
E “há uma articulação total com as associações de regantes, que gerem as barragens, de forma a minimizar os impactos das descargas, com o seu faseamento, sempre que possível”, afirmou ainda o município.
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Ministério está a “tratar de todas as diligências” para retomar normalidade na Justiça
O Ministério da Justiça anunciou hoje que está a “tratar de todas as diligências necessárias” para a repor a normalidade nos serviços do setor no distrito de Leiria, um dos mais afetados pela tempestade Kristin na quarta-feira.
Numa publicação nas redes sociais, o ministério de Rita Alarcão Júdice adiantou que se encontra a “tratar de todas as diligências necessárias para assegurar a reposição da normalidade no mais curto prazo possível, salvaguardando o regular funcionamento dos serviços da Justiça e a segurança de todos”.
Segundo referiu, uma equipa de técnicos do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) deslocou-se hoje a Leiria, onde reuniu com o administrador judiciário e a presidente da Comarca para fazer um levantamento dos danos causados pela tempestade Kristin nos equipamentos do setor.
“O Ministério da Justiça vai continuar a acompanhar, em permanência, os impactos da tempestade Kristin em especial no distrito de Leiria, através do IGFEJ e da DGAJ e em articulação com as entidades competentes”, salientou o comunicado.