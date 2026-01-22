António José Seguro esteve esta tarde reunido com oito especialistas em política internacional, em Lisboa, e falou aos jornalistas para defende a “manutenção das alianças quer da NATO quer da União Europeia”. O candidato espera que o consenso entre forças política sobre estes temas se mantenha.

Em declarações aos jornalistas, o candidato presidencial quis falar apenas da questão da segurança e da defesa que considera “essenciais”, garantindo a sua “atenção” e “cuidado”. A propósito diz que tem estado desde ontem em contacto com “vários especialistas portugueses para perceber melhor e seguir com atenção aquilo que é necessário que o país possa fazer”.

Em defesa da manutenção das alianças, Seguro disse que o país precisa “de parceiros para garantir a defesa e a segurança e simultaneamente também de parceiros para garantir a prosperidade.” Mas também disse que “há muito trabalho de casa a fazer, quer no seio da União Europeia quer no seio do país” e que é isso que diz estar a fazer ao reunir com nomes como Carlos Coelho (PSD) e também Ana Santos Pinto, Bernardo Ivo Cruz, Carlos Gaspar, Heitor Barras Romana, Nuno Severiano Teixeira, Sónia Sénica e Teresa Violante.

O socialista alertou ainda para a necessidade de “garantir que o consenso que existe em termos das forças políticas do país se possa manter perante os desafios que tem pela frente”.

Já confrontado com a proximidade de Ventura com o ideário de Donald Trump e se vai procurar essa diferenciação face ao adversário, Seguro atirou: “Penso que me fazem a justiça de que eu não preciso de fazer essa diferenciação agora.”