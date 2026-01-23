André Ventura volta à carga sobre o tema dos debates, ao dizer que António José Seguro só aceitou um debate na TV e recusou o da rádio porque “está com medo”.

“António José Seguro passou o tempo todo a dizer que eu não era democrata, que eu sou uma ameaça à democracia, que sou uma ameaça ao estado social e democrático. Ora, quem deixa de enfrentar os jornalistas não sou eu. Quem deixa de responder às questões dos jornalistas não sou eu. Quem não quer debater comigo é o António José Seguro. Estou disponível quando ele quiser, onde ele quiser, sobre o país. Não é sobre mais nada. Ele não precisa ter receio de mais nada”, disse Ventura antes de uma visita a um pequeno mercado no Montijo.

O candidato presidencial acusa o adversario de agir como a “Miss Portugal, que ninguém lhe pode dizer nada e passa pelos pingos da chuva sem ter que se comprometer com nada”, concluindo que “isso é um mau exemplo para a democracia”.

Para Ventura “suspeita” que Seguro esteja “com medo de alguma coisa e que está com medo de ser sujeito ao escrutínio”. E recorda que na primeira volta houve 28 debates, alguns com “candidaturas que não tinham quase nenhuma expressão, como aliás as urnas vieram a confirmar” para vincar: “Debati com elas, debati com pessoas que tiveram 0,8%.”

Sendo esta uma segunda volta, o candidato a Belém insiste: “António José Seguro teve mais de 400 mil votos que eu, não teve mais 1 milhão, nem mais 2 milhões, separaram-nos 400 mil votos. Significa que tem que respeitar também este povo que votou em mim, tal como eu respeito o povo que votou nele. Uma das facetas desse respeito é aceitar debater e é aceitar o escrutínio.”

Questionado sobre se este debate passa a ter uma relevância ainda maior, Ventura assegura: “Infelizmente sim, tornar-se-á um momento central.”